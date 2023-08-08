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трудно поверить, что всего несколько лет назад в Украине выращивалось всего 600 тыс тонн кукурузы. Кукуруза относилась к классу неперспективных и низкорентабельных культур - цена на нее составляла всего 400 гривен за тонну. Все изменилось, после того как были найдены рынки сбыта - с выходом украинских экспортеров на египетский рынок, рынки Ближнего Востока цена кукурузы поднялась до 1500 гривен, а сейчас достигает 2200 гривен /тонна. «Несколько лет назад вся страна получала 650 тыс тонн кукурузы. В то, что может быть 16 млн тонн, никто не вери, но это стало реальностью», – говорит экс-министр сельского хозяйства Сергей Рыжук.
Ой+ написав:В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.
Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
Ой+ написав:В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.
Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.
на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)
Ой+ написав:Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт.
Хм. Здається не далі місяця і тут давав точну інфу про сина приятелів, який вже 6 чи 7 років мешкає в Швеції: роботу знайшов сам та переїхав. Квартиру за 350 000€ взяв в кредит, платив раніше 1000€ на місяць, зараз 1500€ на місяць. Авто вже оновив третій раз - тепер взяв Tesla Y. Отримав громадянство Швеції (5 років жити та офіційно працювати). Так ось він сказав, що наших понаїхали багато і всі працюють нелегально. Як він сказав: «Пошвидше заробити та втекти».
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.
на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)
На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе.
Ой+ написав:Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.
на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)
На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе.
Головне - не в Китай https://slate.com/news-and-politics/201 ... menon.html (Якщо людина потрапить в лікарню - то водій має оплатити лікування, якщо людина отримає інвалідність - водій має його утримувати до кінця життя, а якщо загине - то можна просто заплатити компенсацію кілька десятків тисяч дол максимум, і все. Тому непоодинокі випадки, коли водії навмисно повертаються і добивають, навіть дітей)
Ой+ написав:І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.
Якби хотіли десь перебратися, то вже давно зробили б це. А так - хіба що буде безпосередня загроза будинку, бойові дії у місті. Коли вони зрозуміють, що жити у хостелі/лісі довгий час не вдасться, а іпотеку нелегалам не дають - повернуться до розбудованого родинного гніздечка в Неньку.