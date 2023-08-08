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#<1 ... 1068106910701071 Додано: Вів 08 сер, 2023 11:17 ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности. Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности. Gastarbaiter Повідомлень: 2706 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 11:24 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности. Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.

Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет? Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет? stm

Повідомлень: 3976 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1068106910701071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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