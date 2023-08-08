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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1068106910701071
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:17

  ЛАД написав:Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:24

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.

Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?
stm
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  #<1 ... 1068106910701071
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