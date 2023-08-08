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ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?
stm написав:Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы?
У меня тут сосед живет, в Украине был топ менеджер в 1й компании, они возили с Китая всякую хрень. У него тоже был офис, служебное авто и секретарша. И зп 5куе+ с норм бонусами каждые 3 месяца. Он в Китай постоянно мотался, договаривался с фабриками, в общем хорошо сидел в этой нише. Только в Испании это умение никому нафиг не нужно - тут китайцы давно заняли эту нишу. И вот тоже ходит и ноет что кроме мытья полов ему тут ничего не светит. И впринципе он прав - в 50 лет учить язык и идти работать за минималку как-то не очень. А работать удаленно он не может так как он все-таки не владелец, а обычный сотрудник, который должен периодически появлятся на рабочем месте и работу работать. Как минимум те же встречи с клиентами.
Так что "Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн" зачастую проблематично если ты не владелец бизнеса.
stm написав:Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?
Выше уже slonomag написал. Ну и представьте, что таки удалось продолжить работу в украинской фирме дистанционно. Это в Киеве человек с з/п 2-3 куе себя уверенно чувствует (а в каком-нибудь небольшом городке так вообще царь и бог). А как на эту з/п выживать в Нидерландах или Швеции? Даже в Кракове 2 куе - это вообще немного, только на самое необходимое. Особенно женщине: ногти, парикмахерские и т.п.
stm написав:Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?
Выше уже slonomag написал. Ну и представьте, что таки удалось продолжить работу в украинской фирме дистанционно. Это в Киеве человек с з/п 2-3 куе себя уверенно чувствует (а в каком-нибудь небольшом городке так вообще царь и бог). А как на эту з/п выживать в Нидерландах или Швеции? Даже в Кракове 2 куе - это вообще немного, только на самое необходимое. Особенно женщине: ногти, парикмахерские и т.п.
Именно написал что предлагают, но он ноет и не работает)))
gonchik74 написав:Писали про Польщу. Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт). 1.8*20=36 зл. Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня?
20 кВт*год / 100 км - це витрата по місту. По місту 6 л/ 100 км Ви ніколи не отримаєте. 1.8 * 0.22 = 0.4 Євро / кВт* год, https://www.oree.com.ua/ А на моменті оптова ціна базової електрики 0.04 Євро / кВт* год. Цифра 0.4 від 0.04 відрізняється на порядок. Тому пахне обманом.
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже: Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там. Bigor в Польше - тоже не жалуется. Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается. У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине. Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине. П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
gonchik74 написав:Писали про Польщу. Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт). 1.8*20=36 зл. Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня?
20 кВт*год / 100 км - це витрата по місту. По місту 6 л/ 100 км Ви ніколи не отримаєте. 1.8 * 0.22 = 0.4 Євро / кВт* год, https://www.oree.com.ua/ А на моменті оптова ціна базової електрики 0.04 Євро / кВт* год. Цифра 0.4 від 0.04 відрізняється на порядок. Тому пахне обманом.
Свежий дизельный МЛ 250/350 берёт в городе 11-12л, если ездить по правилам, а не устраивать гонки - и 10. Весит он как Теслa S, выглядит как Тесла Х, которая и 40квт/ч на сотку сожрёт с кондёром при теперешних плюс 35, кпд современного турбодизеля под 60%, расход энергии на перемещение в МДж сравним(при резких торможениях в условиях городского траффика рекуперация не сильно работает и экономит заряд) - чем глобально электричка будет выгоднее если заряжать её не ночью по тарифу для населения, а на станциях с быстрой зарядкой по другим ценам? И цены Гонщик приводил польские а не наши. А если сравнивать 3й-ку теслу с каким то опелем 1.2ТDCI - то опель и 4л в городе на ручке может жрать, зависит от траффика и холостого хода.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 08 сер, 2023 13:09, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?
Выше уже slonomag написал. Ну и представьте, что таки удалось продолжить работу в украинской фирме дистанционно. Это в Киеве человек с з/п 2-3 куе себя уверенно чувствует (а в каком-нибудь небольшом городке так вообще царь и бог). А как на эту з/п выживать в Нидерландах или Швеции? Даже в Кракове 2 куе - это вообще немного, только на самое необходимое. Особенно женщине: ногти, парикмахерские и т.п.
ногті попідрізати, волосся збрити під ноль, тоді і 3000 злотих вистачить
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже: Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там. Bigor в Польше - тоже не жалуется. Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается. У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине. Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине. П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
якщо вони не займалися фінансовою подушкою/матрасом, не мають активів (при доході 5куе), хто їм ССЗБ