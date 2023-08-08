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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1070107110721073> Додано: Вів 08 сер, 2023 13:22 барабашов написав: Denik написав: gonchik74 написав: Писали про Польщу.

Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт).

1.8*20=36 зл.

Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня? Писали про Польщу.Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт).1.8*20=36 зл.Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня?

20 кВт*год / 100 км - це витрата по місту. По місту 6 л/ 100 км Ви ніколи не отримаєте.

1.8 * 0.22 = 0.4 Євро / кВт* год,

https://www.oree.com.ua/

А на моменті оптова ціна базової електрики 0.04 Євро / кВт* год.

Цифра 0.4 від 0.04 відрізняється на порядок. Тому пахне обманом. 20 кВт*год / 100 км - це витрата по місту. По місту 6 л/ 100 км Ви ніколи не отримаєте.1.8 * 0.22 = 0.4 Євро / кВт* год,А на моменті оптова ціна базової електрики 0.04 Євро / кВт* год.Цифра 0.4 від 0.04 відрізняється на порядок. Тому пахне обманом.

Свежий дизельный МЛ 250/350 берёт в городе 11-12л, если ездить по правилам, а не устраивать гонки - и 10. Весит он как Теслa S, выглядит как Тесла Х, которая и 40квт/ч на сотку сожрёт с кондёром при теперешних плюс 35, кпд современного турбодизеля под 60%, расход энергии на перемещение в МДж сравним(при резких торможениях в условиях городского траффика рекуперация не сильно работает и экономит заряд) - чем глобально электричка будет выгоднее если заряжать её не ночью по тарифу для населения, а на станциях с быстрой зарядкой по другим ценам? И цены Гонщик приводил польские а не наши.

А если сравнивать 3й-ку теслу с каким то опелем 1.2ТDCI - то опель и 4л в городе на ручке может жрать, зависит от траффика и холостого хода. Свежий дизельный МЛ 250/350 берёт в городе 11-12л, если ездить по правилам, а не устраивать гонки - и 10. Весит он как Теслa S, выглядит как Тесла Х, которая и 40квт/ч на сотку сожрёт с кондёром при теперешних плюс 35, кпд современного турбодизеля под 60%, расход энергии на перемещение в МДж сравним(при резких торможениях в условиях городского траффика рекуперация не сильно работает и экономит заряд) - чем глобально электричка будет выгоднее если заряжать её не ночью по тарифу для населения, а на станциях с быстрой зарядкой по другим ценам? И цены Гонщик приводил польские а не наши.А если сравнивать 3й-ку теслу с каким то опелем 1.2ТDCI - то опель и 4л в городе на ручке может жрать, зависит от траффика и холостого хода.

Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п‘є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.

Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу. Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п‘є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу. Востаннє редагувалось gonchik74 в Вів 08 сер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 387 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:24 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: якщо вони не займалися фінансовою подушкою/матрасом, не мають активів (при доході 5куе), хто їм ССЗБ якщо вони не займалися фінансовою подушкою/матрасом, не мають активів (при доході 5куе), хто їм ССЗБ

Не ну запасы есть, но толку, пускай у тебя 100куе на счету было на момент начала войны. На сколько их хватит не работая? Мб в Германии живя на пособиях и тягая по 500уе в месяц можно лет 10 перекантоваться (если пособия не отменят), а в Испании без пособий тратя 2.5к/месяц на 4х это 40 месяцев (3 года с копейками). 1.5 уже прошло. Еще пара лет и все, гейм овер.

Но опять же, сколько таких принципиальных, которые не могут пойти на даунгрейд. Пара % от общей массы. Ну вернутся они домой, и ладно. Строить статистику на их опыте нет смысла - их кол-во в пределах погрешности. Не ну запасы есть, но толку, пускай у тебя 100куе на счету было на момент начала войны. На сколько их хватит не работая? Мб в Германии живя на пособиях и тягая по 500уе в месяц можно лет 10 перекантоваться (если пособия не отменят), а в Испании без пособий тратя 2.5к/месяц на 4х это 40 месяцев (3 года с копейками). 1.5 уже прошло. Еще пара лет и все, гейм овер.Но опять же, сколько таких принципиальных, которые не могут пойти на даунгрейд. Пара % от общей массы. Ну вернутся они домой, и ладно. Строить статистику на их опыте нет смысла - их кол-во в пределах погрешности. slonomag Повідомлень: 326 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:28 slonomag написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:

.........

Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:.........Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.

Ваши 4/4 выезжали осознанно, выезд планировали, понимая как и что и чем будут заниматься за границей, имея востребованную там профессию и зная язык (если это нужно для работы по специальности). Сегодняшние беженцы зачастую не имеют ни того, ни другого. Хороший пример привёл выше slonomag с топ-менеджером. Ваши 4/4 выезжали осознанно, выезд планировали, понимая как и что и чем будут заниматься за границей, имея востребованную там профессию и зная язык (если это нужно для работы по специальности). Сегодняшние беженцы зачастую не имеют ни того, ни другого. Хороший пример привёл вышес топ-менеджером. ЛАД 2 Повідомлень: 25400 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5083 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:30 del

повтор Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25400 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5083 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:33 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет? Отличайте художественный свист. Зачем имея секретаршу и бизнес мыть полы? Деньга капает, аренда подписывается и дальше решать вопросы онлайн можно не только в Кракове или нет?

Выше уже slonomag написал.

Ну и представьте, что таки удалось продолжить работу в украинской фирме дистанционно. Это в Киеве человек с з/п 2-3 куе себя уверенно чувствует (а в каком-нибудь небольшом городке так вообще царь и бог). А как на эту з/п выживать в Нидерландах или Швеции? Даже в Кракове 2 куе - это вообще немного, только на самое необходимое. Особенно женщине: ногти, парикмахерские и т.п. Выше уженаписал.Ну и представьте, что таки удалось продолжить работу в украинской фирме дистанционно. Это в Киеве человек с з/п 2-3 куе себя уверенно чувствует (а в каком-нибудь небольшом городке так вообще царь и бог). А как на эту з/п выживать в Нидерландах или Швеции? Даже в Кракове 2 куе - это вообще немного, только на самое необходимое. Особенно женщине: ногти, парикмахерские и т.п.

Именно написал что предлагают, но он ноет и не работает))) Именно написал что предлагают, но он ноет и не работает)))



Что предлагают? Мыть полы?

Так и то не предлагают, а "кроме мытья полов ему тут ничего не светит". Т.е. мытьё полов без языка ещё тоже найти нужно. Что предлагают? Мыть полы?Так и то не предлагают, а "кроме мытья полов ему тут ничего не светит". Т.е. мытьё полов без языка ещё тоже найти нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 25400 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5083 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:37 ЛАД написав: slonomag написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:

.........

Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:.........Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.

Ваши 4/4 выезжали осознанно, выезд планировали, понимая как и что и чем будут заниматься за границей, имея востребованную там профессию и зная язык (если это нужно для работы по специальности). Сегодняшние беженцы зачастую не имеют ни того, ни другого. Хороший пример привёл выше slonomag с топ-менеджером. Ваши 4/4 выезжали осознанно, выезд планировали, понимая как и что и чем будут заниматься за границей, имея востребованную там профессию и зная язык (если это нужно для работы по специальности). Сегодняшние беженцы зачастую не имеют ни того, ни другого. Хороший пример привёл вышес топ-менеджером.

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим flyman

Повідомлень: 32113 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:45 Ой+ написав: ЛАД написав: Gastarbaiter написав: ----------------

Ой+

В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

----------------

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. ----------------В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.----------------Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста".

Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.

Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.

А чем Швеция настолько лучше?

Если судить по Вашей ссылке

Правда, статья корявая.

Где они окажутся, согласен, зависит від перебігу війни в Україні и, главное, от сроков окончания войны.

Сегодня оцениваю так - большинство вернётся. Если война продлится ещё хотя бы 2 года, то, боюсь, в лучшем случае, половина. А чем Швеция настолько лучше?Если судить по Вашей ссылке https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-shvecii-zaroblyayut-vid-3-tys-yevro-yaki-propozycii-roboty , то ничего особенного.Правда, статья корявая.Где они окажутся, согласен, зависит від перебігу війни в Україні и, главное, от сроков окончания войны.Сегодня оцениваю так - большинство вернётся. Если война продлится ещё хотя бы 2 года, то, боюсь, в лучшем случае, половина. ЛАД 2 Повідомлень: 25400 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5083 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 13:49 flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. ЛАД 2 Повідомлень: 25400 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5083 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:04 ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. slonomag Повідомлень: 326 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:11 slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.

Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних. Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних. gonchik74

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