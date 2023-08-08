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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1070107110721073
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:13

  slonomag написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...............
там проблема в короні, яка тисне
це в неньці 5куе і кароль жизні,
а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.
У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.
В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.
И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.

+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов".
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних.

Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Це питання серйозне, багатьох хвилює:
Зображення
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