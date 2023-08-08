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#<1 ... 1070107110721073 Додано: Вів 08 сер, 2023 14:13 slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.

+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов". +1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов". Gastarbaiter Повідомлень: 2709 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:16 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних. Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних.

Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине. Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине. slonomag Повідомлень: 326 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Це питання серйозне, багатьох хвилює:

Це питання серйозне, багатьох хвилює: Ой+

Повідомлень: 6053 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1070107110721073 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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