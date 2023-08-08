slonomag написав:ЛАД написав:
Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.
У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.
В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.
И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.
+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов".