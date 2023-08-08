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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:13
slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав:
...............
там проблема в короні, яка тисне
це в неньці 5куе і кароль жизні,
а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим
Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.
У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.
В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.
И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.
+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов".
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:16
gonchik74 написав:
Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних.
Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:18
Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.
Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".
Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:02
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:07
slonomag написав: ЛАД написав:
.............
Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.
У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.
В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.
И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.
Интересно Вы считаете.
У Ваших соседей 3,6 к - на двоих.
У Вас будет 4-5 к, но на одного. Т.е. грубо в 2,5 раза больше, чем у каждого из них. Тоже не так мало.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:13
Gastarbaiter написав:
.........
+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов".
Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.
Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.
Знаю практически об этом по Германии.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:47
ЛАД написав:
Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.
Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.
Знаю практически об этом по Германии.
По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:01
antey1969 написав:
Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.
Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".
Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
Об "оптимистах" это, как понимаю, в мой адрес.
Вы ошибаетесь, это не ко мне. То, что Вы написали о беженцах, я прекрасно понимаю. Именно поэтому писал, что не надо сравнивать положение тех, кто был вполне благополучен в Украине, с положением "там". Для большинства, действительно, "без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину".
И они финансово выиграют там.
Но для этого надо, как минимум, выучить язык. Да и потом надо время, чтобы, найти подходящую работу. Приводил пример женщины, кот. уехала в Канаду в августе или сентябре прошлого года. Возраст примерно 40, здесь была проводницей, там ухаживает за стариками. Пока недовольна, мало клиентов. Она бы готова взять больше, но конкуренция, не хватает.
Кирпичами и авто занимаются, в основном, мужчины, а беженцы в подавляющем большинстве женщины. И многие из них всё же здесь были учителями, врачами, бухгалтерами и переходить в "мойщицы посуды", с одной стороны, не комильфо, а, с другой стороны, жалко потраченных на учёбу 5-7 лет. А подтвердить там свои дипломы, как понимаю, нелегко.
Второй момент - мужья остались здесь. Всё же не все женщины готовы сказать им "прощай".
+ то, что я писал о лени. Не все хотят менять привычки, учить новый язык привыкать к новым порядкам...
Но всё это будет работать чем дальше, тем слабее. Поэтому сроки окончания войны играют важную роль.
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