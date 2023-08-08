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#<1 ... 10711072107310741075> Додано: Вів 08 сер, 2023 14:13 slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.

+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов". +1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов". Gastarbaiter Повідомлень: 2711 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:16 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних. Ну то вавки в голові. Притисне - змириться. Питання ще в віці чоловіка з Вашого прикладу. Не певен, що в Європі всі так і шукають не молодих/фізично сильних, а саме 50-тирічних.

Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине. Не ну конечно, 45+ без знания языка это тяжко. Особенно если чего-то добился в Украине, а тут с 0 начинать. Но опять же сколько таких? Пара % максимум. Тоесть на общую картинку эмиграции они практически не влияют. А большинство все-таки нормально устраиваются, ну или как минимум лучше чем в Украине. slonomag Повідомлень: 327 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Це питання серйозне, багатьох хвилює:

Це питання серйозне, багатьох хвилює: Ой+

Повідомлень: 6054 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 15:18 Re: Еміграція, заробітчанство Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.

Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".

Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом. antey1969 1

Повідомлень: 11979 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3572 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 16:02 Ой+

ЛАД 2 Повідомлень: 25407 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5086 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 16:07 slonomag написав: ЛАД написав: .............

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. .............Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.

Интересно Вы считаете.

У Ваших соседей 3,6 к - на двоих.

У Вас будет 4-5 к, но на одного. Т.е. грубо в 2,5 раза больше, чем у каждого из них. Тоже не так мало. Интересно Вы считаете.У Ваших соседей 3,6 к - на двоих.У Вас будет 4-5 к, но на одного. Т.е. грубо в 2,5 раза больше, чем у каждого из них. Тоже не так мало. ЛАД 2 Повідомлень: 25407 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5086 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 16:13 Gastarbaiter написав: .........

+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов". .........+1. Когда смотрел налоговый калькулятор в Нидерландах, ради интереса забил свою потенциальную зарплату там. Налоги бы съели значительную часть и нетто вышло бы всего раза в 1,5 больше, чем сейчас в Польше. При том, что с минималки там вообще всего 5-7% налогов выходило (нетто почти в 4 раза больше, чем с польской минималки). И жил бы я там не намного лучше условного "мойщика полов".

Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.

Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.

Знаю практически об этом по Германии. Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.Знаю практически об этом по Германии. ЛАД 2 Повідомлень: 25407 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5086 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 16:47 ЛАД написав: Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.

Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.

Знаю практически об этом по Германии. Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.Знаю практически об этом по Германии.

По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши. По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши. Gastarbaiter Повідомлень: 2711 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 17:01 antey1969 написав: Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.

Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".

Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом. Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

Об "оптимистах" это, как понимаю, в мой адрес.

Вы ошибаетесь, это не ко мне. То, что Вы написали о беженцах, я прекрасно понимаю. Именно поэтому писал, что не надо сравнивать положение тех, кто был вполне благополучен в Украине, с положением "там". Для большинства, действительно, "без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину".

И они финансово выиграют там.

Но для этого надо, как минимум, выучить язык. Да и потом надо время, чтобы, найти подходящую работу. Приводил пример женщины, кот. уехала в Канаду в августе или сентябре прошлого года. Возраст примерно 40, здесь была проводницей, там ухаживает за стариками. Пока недовольна, мало клиентов. Она бы готова взять больше, но конкуренция, не хватает.

Кирпичами и авто занимаются, в основном, мужчины, а беженцы в подавляющем большинстве женщины. И многие из них всё же здесь были учителями, врачами, бухгалтерами и переходить в "мойщицы посуды", с одной стороны, не комильфо, а, с другой стороны, жалко потраченных на учёбу 5-7 лет. А подтвердить там свои дипломы, как понимаю, нелегко.

Второй момент - мужья остались здесь. Всё же не все женщины готовы сказать им "прощай".

+ то, что я писал о лени. Не все хотят менять привычки, учить новый язык привыкать к новым порядкам...

Но всё это будет работать чем дальше, тем слабее. Поэтому сроки окончания войны играют важную роль. Об "оптимистах" это, как понимаю, в мой адрес.Вы ошибаетесь, это не ко мне. То, что Вы написали о беженцах, я прекрасно понимаю. Именно поэтому писал, что не надо сравнивать положение тех, кто был вполне благополучен в Украине, с положением "там". Для большинства, действительно, "без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину".И они финансово выиграют там.Но для этого надо, как минимум, выучить язык. Да и потом надо время, чтобы, найти подходящую работу. Приводил пример женщины, кот. уехала в Канаду в августе или сентябре прошлого года. Возраст примерно 40, здесь была проводницей, там ухаживает за стариками. Пока недовольна, мало клиентов. Она бы готова взять больше, но конкуренция, не хватает.Кирпичами и авто занимаются, в основном, мужчины, а беженцы в подавляющем большинстве женщины. И многие из них всё же здесь были учителями, врачами, бухгалтерами и переходить в "мойщицы посуды", с одной стороны, не комильфо, а, с другой стороны, жалко потраченных на учёбу 5-7 лет. А подтвердить там свои дипломы, как понимаю, нелегко.Второй момент - мужья остались здесь. Всё же не все женщины готовы сказать им "прощай".+ то, что я писал о лени. Не все хотят менять привычки, учить новый язык привыкать к новым порядкам...Но всё это будет работать чем дальше, тем слабее. Поэтому сроки окончания войны играют важную роль. ЛАД 2 Повідомлень: 25407 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5086 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 17:04 Re: Еміграція, заробітчанство Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Ой+

Повідомлень: 6054 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 10711072107310741075> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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