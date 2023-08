Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1072107310741075> Додано: Вів 08 сер, 2023 17:09 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п‘є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.

Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:09

23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном.

Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:11

Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Согласен, що прогресивна шкала сильно выравнивает доходы.

Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.

Знаю практически об этом по Германии.

По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши. По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши.

В Украине разрыв был бы ещё больше.

Но Вы же не хотите назад в Украину.

В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:11

В Украине разрыв был бы ещё больше.

Но Вы же не хотите назад в Украину.

В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".

Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:15

Denik написав: gonchik74 написав: Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п'є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.

Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу.

23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном.

А 7л/100км для дизеля это где, в космосе?

Человек Вам уже, по-моему, трижды ответил, что сравнивает цену не на Дж, а на 100 км пробега.

23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном. 23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном.

А 7л/100км для дизеля это где, в космосе?

Человек Вам уже, по-моему, трижды ответил, что сравнивает цену не на Дж, а на 100 км пробега. А 7л/100км для дизеля это где, в космосе?Человек Вам уже, по-моему, трижды ответил, что сравнивает цену не на Дж, а на 100 км пробега. ЛАД 2 Повідомлень: 25407 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5086 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 17:22 Ой+ написав: Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:22

Ой+ написав: Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері.

Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:22

В Украине разрыв был бы ещё больше.

Но Вы же не хотите назад в Украину.

В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".

Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся. В Украине разрыв был бы ещё больше.Но Вы же не хотите назад в Украину.В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:39

Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги.

Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися. Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.

Додано: Вів 08 сер, 2023 17:45

Есть такое, да. Но это от 90-100к/год (в Испании). Там уже открывают компании и начинают заниматься оптимизацией. Испанцы в том числе. А на меньших доходах в которые попадает 90% населения разница в налогах выходит в пределах 20% (от условных 10% на минималке до примерно 30% при зп в 90к/год) - народ нормально с этим живет. Да, по началу это кажется не честным что кто-то платит меньше налогов чем ты, но потом с этим смиряешься так как благодаря этому выравниванию вокруг тебя ходят счастливые люди, которые тебе улыбаются, меньше зависти, не думают какой ты мудак так как зарабатываешь больше них, и тд.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности. Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.



Кстати, о реальном мытье полов.

К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.

Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.

Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.

Реально мыл полы.

26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).

А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.

Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.

1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.

Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.

Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ. Кстати, о реальном мытье полов.К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.Реально мыл полы.26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ. rjkz

Повідомлень: 15223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7881 раз. Подякували: 4806 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 17:55 slonomag написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:

Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.

Bigor в Польше - тоже не жалуется.

Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.

У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.

Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.Bigor в Польше - тоже не жалуется.Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.



По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.

Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.

Ныть причин не вижу. По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.Ныть причин не вижу. rjkz

Повідомлень: 15223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7881 раз. Подякували: 4806 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 18:02 ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.



Да, проблема не в короне.

Проблема глубже.

В голове. Да, проблема не в короне.Проблема глубже.В голове. rjkz

Повідомлень: 15223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7881 раз. Подякували: 4806 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 18:05 slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.

Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.

У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.

В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.

И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все. Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может



Кого-то мне это весело напоминает.

А этот Ваш знакомец не брезгует сидеть рядом с индусами?

Кого-то мне это весело напоминает.А этот Ваш знакомец не брезгует сидеть рядом с индусами? rjkz

