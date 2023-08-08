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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:09
gonchik74 написав:
Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п‘є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.
Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу.
23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:11
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Согласен, что прогрессивная шкала сильно выравнивает доходы.
Не пробовал посчитать насколько, но всё же, думаю, разница между Вами и условным "мойщиком полов" была бы заметная. Хотя, конечно, не такая дикая, как в Украине.
Знаю практически об этом по Германии.
По сравнению с Польшей, разрыв бы сократился в 2 раза. Здесь тоже прогрессивная шкала, но порог, с которого применяется повышенная ставка, достаточно велик, как для Польши.
В Украине разрыв был бы ещё больше.
Но Вы же не хотите назад в Украину.
В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".
Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:15
Denik написав: gonchik74 написав:
Я написав про свої два - це і-расе - 23 кВт зараз показує середню, і дизельний макан ( їздив автобанами, десь в районі 7 л/100км.). Мерс п‘є суттєво більше, в родині є gle350 дизель.
Про кДж - не до мене, оцінюю вартість кілометру пробігу))). На відміну від Zeвлади місцева таки дотримується обіцянки. Можна безкоштовно паркуватись і їздити по буспасу.
23 кВт / 100 км - це цифри, характерні для міста. Прохання їх не рівняти з автобаном.
А 7л/100км для дизеля это где, в космосе?
Человек Вам уже, по-моему, трижды ответил, что сравнивает цену не на Дж, а на 100 км пробега.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:22
Ой+ написав:
Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері.
Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:39
ЛАД написав:
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В Украине разрыв был бы ещё больше.
Но Вы же не хотите назад в Украину.
В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".
Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.
Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабатывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:45
Faceless написав: Ой+ написав:
Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері.
Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.
Есть такое, да. Но это от 90-100к/год (в Испании). Там уже открывают компании и начинают заниматься оптимизацией. Испанцы в том числе. А на меньших доходах в которые попадает 90% населения разница в налогах выходит в пределах 20% (от условных 10% на минималке до примерно 30% при зп в 90к/год) - народ нормально с этим живет. Да, по началу это кажется не честным что кто-то платит меньше налогов чем ты, но потом с этим смиряешься так как благодаря этому выравниванию вокруг тебя ходят счастливые люди, которые тебе улыбаются, меньше зависти, не думают какой ты мудак так как зарабатываешь больше них, и тд.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:47
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей
жизнью здесь.
Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
Кстати, о реальном мытье полов.
К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.
Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.
Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.
Реально мыл полы.
26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).
А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.
Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.
1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.
Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.
Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:55
slonomag написав: ЛАД написав:
Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 18:02
ЛАД написав: flyman написав:
...............
там проблема в короні, яка тисне
це в неньці 5куе і кароль жизні,
а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим
Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Да, проблема не в короне.
Проблема глубже.
В голове.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 18:05
slonomag написав: ЛАД написав: flyman написав:
...............
там проблема в короні, яка тисне
це в неньці 5куе і кароль жизні,
а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим
Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Не верно. Вы ровняете по Украине. В Европе не так. Вам верно выше написали - прогресивные налоги. Они практически стирают грань между бедными и богатыми. Живой пример - у меня соседи испанцы, условно "мойщики полов" (работают в ближ супермаркете). Зп около минималки, что-то около 2к у каждого. После всех вычетов налоги около 10% = 1800 + 1800 = 3.6к чистыми остается.
У меня доход в среднем 5-7к. После налогов будет около 4-5к чистыми (после 2х лет работы когда закончатся налоговые скидки). Да, больше чем у них, но не в разы как это было в Украине когда у всех было 500уе, а у меня в 10 раз больше.
В результате мы живем в одной урбанизации и уровень жизни у нас на 1м уровне. Что в Украине впринципе было бы невозможно.
И вот как раз в этом случае корона и есть главной причиной так как не может чувак имевший в 10 раз больше чем остальные в Украине так просто взять и смириться с тем что теперь он как все.
Кого-то мне это весело напоминает.
А этот Ваш знакомец не брезгует сидеть рядом с индусами?
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