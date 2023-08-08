|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:21
rjkz написав: slonomag написав: ЛАД написав:
Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.
я не пожив, то хай діти поживуть
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32113
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1526 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:48
flyman написав: rjkz написав: slonomag написав:
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.
я не пожив, то хай діти поживуть
Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да.
Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"?
Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать".
У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15224
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7881 раз.
- Подякували: 4806 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, cherchiltank
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|