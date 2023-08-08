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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:21

  rjkz написав:
  slonomag написав:
  ЛАД написав:Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.


По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:48

  flyman написав:
  rjkz написав:
  slonomag написав:Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.


По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть


Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да.
Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"?
Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать".
У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде.
rjkz
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