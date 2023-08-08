Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже: Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там. Bigor в Польше - тоже не жалуется. Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается. У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине. Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине. П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше. Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее. Ныть причин не вижу.
slonomag написав:Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже: Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там. Bigor в Польше - тоже не жалуется. Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается. У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине. Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине. П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше. Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее. Ныть причин не вижу.
я не пожив, то хай діти поживуть
Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да. Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"? Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать". У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде.
antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию. Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла". Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.
по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.
більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.
й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.