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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076>
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:21

  rjkz написав:
  slonomag написав:
  ЛАД написав:Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.


По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:48

  flyman написав:
  rjkz написав:
  slonomag написав:Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:
Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.
Bigor в Польше - тоже не жалуется.
Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.
У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.
Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.


По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.
Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.
Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть


Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да.
Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"?
Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать".
У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:23

  Faceless написав:
  flyman написав:я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

процитую
  rjkz написав:У детей будут намного лучше стартовые условия

тільки добавлю, "я так думаю", тому що "ніхто не знає майбутнього"

п.с.
чомусь кавалірки вздовж ШРТ , тільки цоколь...
як казав Штірліц: "запам'ятовується остання фраза"
так і тут, після слова "цоколь" іде провал пам"яті
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:25

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

процитую
  rjkz написав:У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить.

Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:27

  Faceless написав:Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?
чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

якщо пішло на міряння пісюнами, чому просто не викласти на стіл і не поміряти лінійкою
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:30

  flyman написав:
  Faceless написав:Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?
чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження
А чого ви вирішили, що rjkz не пожив?
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:36

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?
чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження
А чого ви вирішили, що rjkz не пожив?

це стійке словосполучення, мем, нановоязі.
якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):
«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».

rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,
не його рішення, а "діти матері" спонукали
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:38

  Ой+ написав:
  Shaman написав:майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Це питання серйозне, багатьох хвилює:
Зображення

питання Хрущову - а правда тато каже що ви запустили не лише супутник, але й сільське господарство?
- передай батькові, що я саджаю не лише кукурудзу... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:51

  antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.
Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".
Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.

по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.

більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.

й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.
Shaman
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