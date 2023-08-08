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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1073107410751076> Додано: Вів 08 сер, 2023 18:21 rjkz написав: slonomag написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:

Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.

Bigor в Польше - тоже не жалуется.

Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.

У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.

Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.Bigor в Польше - тоже не жалуется.Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.



По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.

Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.

Ныть причин не вижу. По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть flyman

Повідомлень: 32118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 18:48 flyman написав: rjkz написав: slonomag написав: Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:

Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.

Bigor в Польше - тоже не жалуется.

Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.

У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.

Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. Ну пока что из тех кто тут пишут никто не ноет что стало хуже:Николай в Америке - как я понимаю жил не плохо в Украине, о переезде не жалеет, как-то устроился и там.Bigor в Польше - тоже не жалуется.Gastarbaiter как я понимаю тоже в Польше, работает по 6 часов в день, возвращаться в Украину вроде как тоже не собирается.У меня в Испании тоже особо хуже не стало - работа удаленка, клиенты накинули денег чтобы компенсировать разницу в налогах (по сути чистыми заработок остался как и был в Украине), тоесть по итогу есть возможность норм жить и еще откладывать. Мб в какой-то Швейцарии было бы тяжелее, но в Испании траты не намного больше чем в Украине.Так что подбивая итоги 4/4 человек, работающих в разных нишах, устроились за границей как минимум не хуже чем было в Украине.П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.



По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.

Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.

Ныть причин не вижу. По социальной шкале у меня шаг вниз, в плане жилья - моя киевская квартира намного лучше, чем та, в которой я живу...да я и не уверен, что тут смогу такого плана квартиру найти. Как я и писал раньше, в Украине качество жилья намного выше.Это все мелочи. Есть вещи, которые в Украине отсутствуют как таковые. И они намного важнее.Ныть причин не вижу.

я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть



Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да.

Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"?

Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать".

У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде. Я понимаю,. что тем, кто называет детей "личинками" трудно это понять, но где-то - да.Но только "где-то". Кто сказал что "я не пожив"?Мне нормально. Да, работать надо, а не "м(едит)ировать".У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. Не всем-же дано находить удовольствие в сборе грибов и огороде. rjkz

Повідомлень: 15224 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7881 раз. Подякували: 4808 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 18:55 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"? Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"? Faceless

Модератор Повідомлень: 33580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7802 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:23 Faceless написав: flyman написав: я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"? Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

процитую

rjkz написав: У детей будут намного лучше стартовые условия У детей будут намного лучше стартовые условия

тільки добавлю, "я так думаю", тому що "ніхто не знає майбутнього"



п.с.

чомусь кавалірки вздовж ШРТ , тільки цоколь...

як казав Штірліц: "запам'ятовується остання фраза"

так і тут, після слова "цоколь" іде провал пам"яті процитуютільки добавлю, "я так думаю", тому що "ніхто не знає майбутнього"п.с.чомусь кавалірки вздовж ШРТ , тільки цоколь...як казав Штірліц: "запам'ятовується остання фраза"так і тут, після слова "цоколь" іде провал пам"яті Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:25 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"? Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

процитую

rjkz написав: У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. У детей будут намного лучше стартовые условия, большего достигнут, будут лучше жить. процитую

Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею Але ж іпожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею Faceless

Модератор Повідомлень: 33580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7802 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:27 Faceless написав: Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею Але ж іпожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?

чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?



якщо пішло на міряння пісюнами, чому просто не викласти на стіл і не поміряти лінійкою чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?якщо пішло на міряння пісюнами, чому просто не викласти на стіл і не поміряти лінійкою Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:30 flyman написав: Faceless написав: Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею Але ж іпожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?

чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили? чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження

А чого ви вирішили, що rjkz не пожив? Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враженняА чого ви вирішили, щоне пожив? Faceless

Модератор Повідомлень: 33580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7802 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:36 Faceless написав: flyman написав: Faceless написав: Але ж і rjkz пожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею Але ж іпожив, помандрував, є, що пригадати, окрім нечліченних годин в ШРТ по дорозі між цоколем і дачею

чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?

чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили? чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження

А чого ви вирішили, що rjkz не пожив? Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враженняА чого ви вирішили, щоне пожив?

це стійке словосполучення, мем, нановоязі.

якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):

«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».



rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,

не його рішення, а "діти матері" спонукали це стійке словосполучення, мем, нановоязі.якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,не його рішення, а "діти матері" спонукали Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:38 Ой+ написав: Shaman написав: майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Це питання серйозне, багатьох хвилює:

Це питання серйозне, багатьох хвилює:

питання Хрущову - а правда тато каже що ви запустили не лише супутник, але й сільське господарство?

- передай батькові, що я саджаю не лише кукурудзу... питання Хрущову - а правда тато каже що ви запустили не лише супутник, але й сільське господарство?- передай батькові, що я саджаю не лише кукурудзу... Shaman

Повідомлень: 3998 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:51 antey1969 написав: Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.

Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".

Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом. Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы гдеВот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.



по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.



більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.



й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії. це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії. Shaman

Повідомлень: 3998 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1073107410751076> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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