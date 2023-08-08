в Україні достатньо $20К
якщо використати правило знімати 4% в рік:
- в Україні $40К або $133 в місяць
- в США $500К, або $1K6 в місяць
Чувак каже, що $500К для США мало.
І це без врахування податків та інфляції.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 19:52
Re: Еміграція, заробітчанство
чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить
в Україні достатньо $20К
якщо використати правило знімати 4% в рік:
- в Україні $40К або $133 в місяць
- в США $500К, або $1K6 в місяць
Чувак каже, що $500К для США мало.
І це без врахування податків та інфляції.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:57
на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.
а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.
у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:17
Re: Еміграція, заробітчанство
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