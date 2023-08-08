RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить


в Україні достатньо $20К
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
якщо використати правило знімати 4% в рік:
- в Україні $40К або $133 в місяць
- в США $500К, або $1K6 в місяць

Чувак каже, що $500К для США мало.

І це без врахування податків та інфляції.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32118
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:57

  slonomag написав:...
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.

на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.

а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.

у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 29.09.19
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:в Україні достатньо $20К

Принаймні похорон буде достойний
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33580
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 7802 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 1073107410751076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3066)
08.08.2023 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.