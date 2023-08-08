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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1073107410751076 Додано: Вів 08 сер, 2023 19:52 Re: Еміграція, заробітчанство





в Україні достатньо $20К

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

якщо використати правило знімати 4% в рік:

- в Україні $40К або $133 в місяць

- в США $500К, або $1K6 в місяць



Чувак каже, що $500К для США мало.



І це без врахування податків та інфляції. чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробитьв Україні достатньо $20Кякщо використати правило знімати 4% в рік:- в Україні $40К або $133 в місяць- в США $500К, або $1K6 в місяцьЧувак каже, що $500К для США мало.І це без врахування податків та інфляції. Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 32118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 19:57 slonomag написав: ...

П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется. ...П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.

на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.



а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.



у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди Shaman

Повідомлень: 3998 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 20:17 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: в Україні достатньо $20К в Україні достатньо $20К

Принаймні похорон буде достойний Принаймні похорон буде достойний Faceless

Модератор Повідомлень: 33580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7804 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 20:38 flyman написав: чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить





в Україні достатньо $20К

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

якщо використати правило знімати 4% в рік:

- в Україні $40К або $133 в місяць

- в США $500К, або $1K6 в місяць



Чувак каже, що $500К для США мало.



І це без врахування податків та інфляції. чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробитьв Україні достатньо $20Кякщо використати правило знімати 4% в рік:- в Україні $40К або $133 в місяць- в США $500К, або $1K6 в місяцьЧувак каже, що $500К для США мало.І це без врахування податків та інфляції.

І це при середній пенсії в Україні 70-100 доларів? І це при середній пенсії в Україні 70-100 доларів? BIGor

Повідомлень: 8044 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 20:43 Shaman написав: antey1969 написав: Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.

Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".

Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом. Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы гдеВот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.



по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.



більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.



й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії. це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.

Щось взагалі печально все описали...

Але часто виходить так як тут описано

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c25plq2548go

"Вирішила тут заземлятися". Як українські біженці прожили рік у Польщі і чому не повертаються



"Перші пів року я була в заціпенінні - не розуміла, як почати щось робити, де жити, я не знала, де себе подіти", - пригадує київська косметологиня.



Але минуло вже більше року, а Олена з синами досі в Любліні. Вона влаштувала дітей в школу, взяла себе в руки, почала знайомитися з людьми і вчити мову. Сьогодні разом із колегою-масажисткою вже має свій салон краси в центрі міста. Щось взагалі печально все описали...Але часто виходить так як тут описано BIGor

Повідомлень: 8044 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 20:53 flyman написав: Faceless написав: чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?

чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили? чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження

А чого ви вирішили, що rjkz не пожив? Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враженняА чого ви вирішили, щоне пожив?

це стійке словосполучення, мем, нановоязі.

якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):

«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».



rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,

не його рішення, а "діти матері" спонукали[/quote]



Решение было инспирировано мной, жена с ним согласилась, поэтому оно обоюдное.

Равно как и дети НАШИ.

Наша семья - это единое целое.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что у детей возможностей в новой стране больше, нежели у их родителей, которые их привезли. це стійке словосполучення, мем, нановоязі.якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,не його рішення, а "діти матері" спонукали[/quote]Решение было инспирировано мной, жена с ним согласилась, поэтому оно обоюдное.Равно как и дети НАШИ.Наша семья - это единое целое.Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что у детей возможностей в новой стране больше, нежели у их родителей, которые их привезли. rjkz

Повідомлень: 15225 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7883 раз. Подякували: 4808 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1073107410751076 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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