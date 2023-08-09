Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:... П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.
на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.
а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.
у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди
antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию. Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла". Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.
по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.
більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.
й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.
"Вирішила тут заземлятися". Як українські біженці прожили рік у Польщі і чому не повертаються
"Перші пів року я була в заціпенінні - не розуміла, як почати щось робити, де жити, я не знала, де себе подіти", - пригадує київська косметологиня.
Але минуло вже більше року, а Олена з синами досі в Любліні. Вона влаштувала дітей в школу, взяла себе в руки, почала знайомитися з людьми і вчити мову. Сьогодні разом із колегою-масажисткою вже має свій салон краси в центрі міста.
Faceless написав:чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати? чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?
Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження А чого ви вирішили, що rjkz не пожив?
це стійке словосполучення, мем, нановоязі. якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха): «Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».
rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати, не його рішення, а "діти матері" спонукали[/quote]
Решение было инспирировано мной, жена с ним согласилась, поэтому оно обоюдное. Равно как и дети НАШИ. Наша семья - это единое целое. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что у детей возможностей в новой стране больше, нежели у их родителей, которые их привезли.
antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию. Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла". Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.
по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.
більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.
й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.
Ремарочка: 1.как быстро "рабочие специальности" выучат язык? 2.жіночка " обставила квартиру":)))) за рік з того, що виставили на двір або віддали місцеві. Ну, і ще держава давала тис євро на меблі. Все інше- з секенд хенду- ходять туди, як на роботу. Сказати "А" і промовчати про "Б"- улюблена маніпуляція на цьому форумі.