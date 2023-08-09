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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить


в Україні достатньо $20К
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
якщо використати правило знімати 4% в рік:
- в Україні $40К або $133 в місяць
- в США $500К, або $1K6 в місяць

Чувак каже, що $500К для США мало.

І це без врахування податків та інфляції.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:57

  slonomag написав:...
П.С. Хотя конечно есть случаи как я писал выше, когда люди в возрасте не могут пойти на даунгрейд и им все плохо-уныло-печально. Но на общем фоне я думаю таких и 10% не наберется.

на фоні тих, кого ви перерахували - напевне так.

а на загальному фоні - я гадаю успішних прикладів менше половини. значно менше. серед моїх знайомих вірогідно не повернуться лише ті, хто виїхали всі - з батьком. є ще приклади, коли одна людина чи вже дорослі діти.

у інших батьків головна проблема - це щоденні соплі, коли повернемося. не претендую на достовірність вибірки, але гадаю це ближче до правди
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:в Україні достатньо $20К

Принаймні похорон буде достойний
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:38

  flyman написав:чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить


в Україні достатньо $20К
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
якщо використати правило знімати 4% в рік:
- в Україні $40К або $133 в місяць
- в США $500К, або $1K6 в місяць

Чувак каже, що $500К для США мало.

І це без врахування податків та інфляції.

І це при середній пенсії в Україні 70-100 доларів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:43

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.
Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".
Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.

по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.

більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.

й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.

Щось взагалі печально все описали...
Але часто виходить так як тут описано
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c25plq2548go
"Вирішила тут заземлятися". Як українські біженці прожили рік у Польщі і чому не повертаються

"Перші пів року я була в заціпенінні - не розуміла, як почати щось робити, де жити, я не знала, де себе подіти", - пригадує київська косметологиня.

Але минуло вже більше року, а Олена з синами досі в Любліні. Вона влаштувала дітей в школу, взяла себе в руки, почала знайомитися з людьми і вчити мову. Сьогодні разом із колегою-масажисткою вже має свій салон краси в центрі міста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:53

  flyman написав:
  Faceless написав:чому думаєте, що інший не пожив-помандрував і є що пригадати?
чи тільки акурт/rjkz козирний, бачив світ, а решта далі дачі електричкою не їздили?

Ви самі робите все можливе, щоб створити таке враження
А чого ви вирішили, що rjkz не пожив?

це стійке словосполучення, мем, нановоязі.
якщо не в курсі, то ще від ВВВ тягнеться (а може і від царя Гороха):
«Мы хлебнули своего, так пусть дети поживут».

rjkz сам писав, що "заради дітей", тобто якби не діти, то міг би не емігрувати,
не його рішення, а "діти матері" спонукали[/quote]

Решение было инспирировано мной, жена с ним согласилась, поэтому оно обоюдное.
Равно как и дети НАШИ.
Наша семья - это единое целое.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что у детей возможностей в новой стране больше, нежели у их родителей, которые их привезли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:02

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.
Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".
Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.

по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.

більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.

й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.

Ремарочка:
1.как быстро "рабочие специальности" выучат язык?
2.жіночка " обставила квартиру":)))) за рік з того, що виставили на двір або віддали місцеві. Ну, і ще держава давала тис євро на меблі. Все інше- з секенд хенду- ходять туди, як на роботу.
Сказати "А" і промовчати про "Б"- улюблена маніпуляція на цьому форумі.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:12

+100
Обставила квартиру, читается как будто заработала и потратила на обстановку квартиры 10к €. А по факту "verschenken" или секонд хенд.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:13

flyman ,
Чувак каже, що $500К для США мало.


Тобі теж всі кажуть, що як жити на 150$ - то краще на фронті собою когось прикрити.
Але ти ж нікого не чуєш.

А взагалі оце захворювання, коли людина порівнює повноцінне життя в США , і жебрацьке з помийки за 150 доларів в Україні, то яку назву носить?
Hotab
 
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