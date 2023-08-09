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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:32

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:]
В Украине разрыв был бы ещё больше.
Но Вы же не хотите назад в Украину. :)
В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".
Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.

Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабатывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги.

Если Вас устаивает, значит всё нормально.
Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом
уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.
И при значительно меньшей разнице в доходах в Союзе тоже хорошо ощущалась разница.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:38

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.


Кстати, о реальном мытье полов.
К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.
Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.
Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.
Реально мыл полы.
26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).
А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.
Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.
1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.
Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.
Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.

Хороший пример.
Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:40

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...............
там проблема в короні, яка тисне
це в неньці 5куе і кароль жизні,
а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.
При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.


Да, проблема не в короне.
Проблема глубже.
В голове.

Не объясните, что Вы имеете ввиду?
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:42

  Faceless написав:
  flyman написав:я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

В реальности дети будут сами решать свою судьбу.
ЛАД
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  #<1 ... 1074107510761077
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