Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:] В Украине разрыв был бы ещё больше. Но Вы же не хотите назад в Украину. В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов". Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.
Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабатывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги.
Если Вас устаивает, значит всё нормально. Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих. И при значительно меньшей разнице в доходах в Союзе тоже хорошо ощущалась разница.
ЛАД написав:Да, это важно. Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь.
Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
Кстати, о реальном мытье полов. К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии. Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США. Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком. Реально мыл полы. 26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки). А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает. Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки. 1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год. Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе. Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.
Хороший пример. Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.
flyman написав:............... там проблема в короні, яка тисне це в неньці 5куе і кароль жизні, а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим
Проблема не в короне. При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.
Да, проблема не в короне. Проблема глубже. В голове.
ЛАД написав:Если Вас устаивает, значит всё нормально. Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.
В том-то и дело, что тратя больше на стрижку, на страховку, на проезд, на аренду/ипотеку и т.п. для сохранения того же уровня жизни и с учётом разницы в налогах нужно зарабатывать уже, условно, не 2 средние в Польше, а 3 средние в Нидерландах. Но моя работа на текущем уровне квалификации не оплачивается как 3 средние ни тут, ни там. Польша более перспективна в плане работы по моей специальности, поскольку эта самая работа как раз из Нидерландов и прочих лондонов переносится сюда. Разве что предложат позицию в НЛ на пару уровней выше, но это из области фантастики. Ну и вопрос языка и привыкания к новым условиям. Так что ещё несколько лет назад пришел к выводу, что все эти Германии/Нидерланды как место дальнейшей релокации не интересны. Поехал бы в теплые страны (Италия, Испания, Греция), но опять таки вопрос языка и работы (международные компании уже все в Польше, а в местных все на местном языке).
Ой+ написав:Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері.
Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.
"Правильне" вирішення цієї задачі не можуть знайти найкращі розуми вже десятки років.
antey1969 написав:Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию. Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла". Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.
це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.
по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.
більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.
й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.
То же самое, что я написал Faceless"у о крайностях. Вы с antey1969 ударяетесь в крайности. Но сегодня пока невозможно предсказать, чем закончится ситуация с беженцами. И вопрос времени очень важен. Да, сегодня результати вивчення мови, вероятно, неважные. Но и война сегодня не заканчивается. И, к сожалению, завтра или через месяц тоже. Что будет через год сказать сложно. Время многое меняет. Да, практически все бежали от войны и надеялись, что это ненадолго и они вернутся. Но жить на чемоданах можно не очень долго. Полгода, год, ... в конце концов это надоедает. Надоедает жить в приймах, большинству надоедает жить за пособие. Оно, конечно, неплохое (в Германии), но всё же достаточно скромное. Язык... Те, кто помоложе, в конце концов освоят. Дети учатся в немецких школах, никуда не денутся, язык выучат. В Польше или Чехии, тем более. Понятно, что беженцы сильно отличаются от тех, кто решился на эмиграцию осознанно. Но жизнь нельзя поставить на паузу. Жизнь достаточно коротка. Какое-то время можно перетерпеть, Но какое? У каждого своё. Повторю, фактор времени очень важен. Сегодня, думаю, если не подавляющее, то значительное большинство беженцев вернётся. Очень надеюсь, что война не продлится ещё 5 лет, как предсказывают некоторые. Что будет в таком случае... Предсказывать не могу. И не хочу. Даже думать о таком варианте не хочу.
Вы неверно рассуждаете. Хорошо помню, что ещё в середине нулевых $100 считалось весьма приличной зарплатой, за кот. семья вполне могла жить. Сегодня это копейки, за кот. можно жить только так, как Вы это описываете. В городе за такие деньги сегодня сложно прожить даже одному. Ещё через 10-15 лет такой же смешной может оказаться и $1000.