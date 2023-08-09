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#<1 ... 1074107510761077 Додано: Сер 09 сер, 2023 02:32 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: ]

В Украине разрыв был бы ещё больше.

Но Вы же не хотите назад в Украину.

В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".

Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся. В Украине разрыв был бы ещё больше.Но Вы же не хотите назад в Украину.В конце концов для человека не так важен разрыв, как тот уровень, который обеспечивает ему имеющийся доход. Если бы Вы знали, что в Нидерландах Вы будете жить в 1,5-2 раза лучше, вряд ли Вас волновал бы уменьшившийся в 2 раза разрыв с "мойщиком полов".Наши украинские разрывы в доходах никуда не годятся.

Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабатывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги. Насчет разрыва в Украине - это да. Но дело в том, что цена на многие услуги заточена под доходы основной массы населения, а не тех, кто зарабатывает больше среднего. Т.е., например, стрижка в Нидерландах мне будет стоить, условно, не 0,5% от зарплаты, а уже 1%. Коммуналка, проезд и т.д. Быть может там меньше разница между услугами "для народа" и "для мажоров" (обычная парикмахерская vs модный барбершоп, трамвай vs такси и т.д.)? Возможно. Но я привык довольствоваться обычным уровнем, если он меня вполне устраивает. Польша в этом плане для меня - "золотая середина", где можно получать преимущество за счет заработка выше среднего, но при этом не отдавать 50-60% на налоги.

Если Вас устаивает, значит всё нормально.

Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом

уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.

И при значительно меньшей разнице в доходах в Союзе тоже хорошо ощущалась разница. Если Вас устаивает, значит всё нормально.Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этомуровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.И при значительно меньшей разнице в доходах в Союзе тоже хорошо ощущалась разница. ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 02:38 rjkz написав: Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь.

Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности. Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.



Кстати, о реальном мытье полов.

К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.

Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.

Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.

Реально мыл полы.

26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).

А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.

Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.

1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.

Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.

Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ. Кстати, о реальном мытье полов.К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.Реально мыл полы.26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.

Хороший пример.

Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь. Хороший пример.Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь. ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 02:40 rjkz написав: ЛАД написав: flyman написав: ...............

там проблема в короні, яка тисне

це в неньці 5куе і кароль жизні,

а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим ...............там проблема в короні, яка тиснеце в неньці 5куе і кароль жизні,а там між "миттям підлоги" і "менеджером" різниця 2х..3х ще й прогресивна шкала податків (і на закордонні доходи теж), і ти "як всі", а не на порядок і більше різниця в доходах із пересіченим

Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.



Да, проблема не в короне.

Проблема глубже.

В голове. Да, проблема не в короне.Проблема глубже.В голове.

Не объясните, что Вы имеете ввиду? Не объясните, что Вы имеете ввиду? ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 02:42 Faceless написав: flyman написав: я не пожив, то хай діти поживуть я не пожив, то хай діти поживуть

Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"? Самокритично, але і те - наполовину. Дітям ви ж теж пропонуєте тільки цоколь, закрутки і буджет в 150 баксів на особу? Тобто "я не пожив, то хай і діти страждають"?

В реальности дети будут сами решать свою судьбу. В реальности дети будут сами решать свою судьбу. ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 03:45 ЛАД написав: Если Вас устаивает, значит всё нормально.

Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом

уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих. Если Вас устаивает, значит всё нормально.Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этомуровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.

В том-то и дело, что тратя больше на стрижку, на страховку, на проезд, на аренду/ипотеку и т.п. для сохранения того же уровня жизни и с учётом разницы в налогах нужно зарабатывать уже, условно, не 2 средние в Польше, а 3 средние в Нидерландах. Но моя работа на текущем уровне квалификации не оплачивается как 3 средние ни тут, ни там. Польша более перспективна в плане работы по моей специальности, поскольку эта самая работа как раз из Нидерландов и прочих лондонов переносится сюда. Разве что предложат позицию в НЛ на пару уровней выше, но это из области фантастики. Ну и вопрос языка и привыкания к новым условиям. Так что ещё несколько лет назад пришел к выводу, что все эти Германии/Нидерланды как место дальнейшей релокации не интересны. Поехал бы в теплые страны (Италия, Испания, Греция), но опять таки вопрос языка и работы (международные компании уже все в Польше, а в местных все на местном языке). В том-то и дело, что тратя больше на стрижку, на страховку, на проезд, на аренду/ипотеку и т.п. для сохранения того же уровня жизни и с учётом разницы в налогах нужно зарабатывать уже, условно, не 2 средние в Польше, а 3 средние в Нидерландах. Но моя работа на текущем уровне квалификации не оплачивается как 3 средние ни тут, ни там. Польша более перспективна в плане работы по моей специальности, поскольку эта самая работа как раз из Нидерландов и прочих лондонов переносится сюда. Разве что предложат позицию в НЛ на пару уровней выше, но это из области фантастики. Ну и вопрос языка и привыкания к новым условиям. Так что ещё несколько лет назад пришел к выводу, что все эти Германии/Нидерланды как место дальнейшей релокации не интересны. Поехал бы в теплые страны (Италия, Испания, Греция), но опять таки вопрос языка и работы (международные компании уже все в Польше, а в местных все на местном языке). Gastarbaiter Повідомлень: 2712 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 03:55 Faceless написав: Ой+ написав: Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися. Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.

"Правильне" вирішення цієї задачі не можуть знайти найкращі розуми вже десятки років. "Правильне" вирішення цієї задачі не можуть знайти найкращі розуми вже десятки років. Starikan 2 Повідомлень: 19642 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 04:06 Shaman написав: antey1969 написав: Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.

Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы где ложить кирпич, ремонтировать авто, мыть посуду и или паковать курятину. Вот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".

Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом. Когда читаю здесь прогнозы о том, что половина вернётся назад, поражаюсь насколько неверно оценивают оптимисты сложившуюся ситуацию.Все почему-то считают, что выехали исключительно инженера, бухгалтеры, менеджеры, банкиры и юристы. Бред это все. Здесь как раз основная масса беженцев имеют вполне себе рабочие специальности. Им без разницы гдеВот только здесь они приятно удивлены, что за свою ЗП они могут и на море слетать, и квартиру снять. Как мне заявила одна барышня, "я здесь за год так квартиру обставила, как в Украине и за пять лет бы не смогла".Не зря наши спецы по Майбутнему вдруг заблажили о том, что надо бы после войны выезд за рубеж ограничить. В отличии от оптимистов они видят картину в целом.

це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.



по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.



більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.



й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії. це фантазують ті, кому дуже хочеться намалювати що в Україні капець-капець.по-перше більшість ще на тій чи іншій формі допомозі. й результати вивчення мови показує, що більшості воно не треба. ось й весь рівень бажання залишитися.більшість жінок з дітьми повернеться, бо коли відкриють кордони, ніхто їх чоловіків чекати з допомогою не буде.й всі вказані вами посади об'єднує одне - на них ніхто нерухомість собі не купить. тобто план дій - попрацювали, заробили гроші - та й повернулися в Україну. оце реалії.

То же самое, что я написал Faceless"у о крайностях.

Вы с antey1969 ударяетесь в крайности.

Но сегодня пока невозможно предсказать, чем закончится ситуация с беженцами. И вопрос времени очень важен.

Да, сегодня результати вивчення мови, вероятно, неважные. Но и война сегодня не заканчивается. И, к сожалению, завтра или через месяц тоже. Что будет через год сказать сложно. Время многое меняет.

Да, практически все бежали от войны и надеялись, что это ненадолго и они вернутся. Но жить на чемоданах можно не очень долго. Полгода, год, ... в конце концов это надоедает. Надоедает жить в приймах, большинству надоедает жить за пособие. Оно, конечно, неплохое (в Германии), но всё же достаточно скромное. Язык... Те, кто помоложе, в конце концов освоят. Дети учатся в немецких школах, никуда не денутся, язык выучат. В Польше или Чехии, тем более.

Понятно, что беженцы сильно отличаются от тех, кто решился на эмиграцию осознанно. Но жизнь нельзя поставить на паузу. Жизнь достаточно коротка. Какое-то время можно перетерпеть, Но какое? У каждого своё.

Повторю, фактор времени очень важен. Сегодня, думаю, если не подавляющее, то значительное большинство беженцев вернётся. Очень надеюсь, что война не продлится ещё 5 лет, как предсказывают некоторые. Что будет в таком случае... Предсказывать не могу. И не хочу. Даже думать о таком варианте не хочу.



P.s. BIGor, кстати, привёл хороший пример То же самое, что я написал"у о крайностях.Вы сударяетесь в крайности.Но сегодня пока невозможно предсказать, чем закончится ситуация с беженцами. Иочень важен.Да, сегодня результати вивчення мови, вероятно, неважные. Но и война сегодня не заканчивается. И, к сожалению, завтра или через месяц тоже. Что будет через год сказать сложно. Время многое меняет.Да, практически все бежали от войны и надеялись, что это ненадолго и они вернутся. Но жить на чемоданах можно не очень долго. Полгода, год, ... в конце концов это надоедает. Надоедает жить в приймах, большинству надоедает жить за пособие. Оно, конечно, неплохое (в Германии), но всё же достаточно скромное. Язык... Те, кто помоложе, в конце концов освоят. Дети учатся в немецких школах, никуда не денутся, язык выучат. В Польше или Чехии, тем более.Понятно, что беженцы сильно отличаются от тех, кто решился на эмиграцию осознанно. Но жизнь нельзя поставить на паузу. Жизнь достаточно коротка. Какое-то время можно перетерпеть, Но какое? У каждого своё.Повторю, фактор времени очень важен., думаю, если не подавляющее, то значительное большинство беженцев вернётся. Очень надеюсь, что война не продлится ещё 5 лет, как предсказывают некоторые. Что будет в таком случае... Предсказывать не могу. И не хочу. Даже думать о таком варианте не хочу.P.s., кстати, привёл хороший пример viewtopic.php?p=5608431#p5608431 Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 сер, 2023 04:20, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 04:18 flyman написав: чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить

...ZxMJzipcyTo...



в Україні достатньо $20К

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

якщо використати правило знімати 4% в рік:

- в Україні $40К або $133 в місяць

- в США $500К, або $1K6 в місяць



Чувак каже, що $500К для США мало.



І це без врахування податків та інфляції. чи може rjkz піти на пенсію в США із $500K, якщо до того часу заробить...ZxMJzipcyTo...в Україні достатньо $20Кякщо використати правило знімати 4% в рік:- в Україні $40К або $133 в місяць- в США $500К, або $1K6 в місяцьЧувак каже, що $500К для США мало.І це без врахування податків та інфляції.

Вы неверно рассуждаете.

Хорошо помню, что ещё в середине нулевых $100 считалось весьма приличной зарплатой, за кот. семья вполне могла жить. Сегодня это копейки, за кот. можно жить только так, как Вы это описываете. В городе за такие деньги сегодня сложно прожить даже одному. Ещё через 10-15 лет такой же смешной может оказаться и $1000. Вы неверно рассуждаете.Хорошо помню, что ещё в середине нулевых $100 считалось весьма приличной зарплатой, за кот. семья вполне могла жить. Сегодня это копейки, за кот. можно жить только так, как Вы это описываете. В городе за такие деньги сегодня сложно прожить даже одному. Ещё через 10-15 лет такой же смешной может оказаться и $1000. ЛАД 2 Повідомлень: 25414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5087 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1074107510761077 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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