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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 сер, 2023 05:05
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Если Вас устаивает, значит всё нормально.
Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом
уровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.
В том-то и дело, что тратя больше на стрижку, на страховку, на проезд, на аренду/ипотеку и т.п. для сохранения того же уровня жизни и с учётом разницы в налогах нужно зарабатывать уже, условно, не 2 средние в Польше, а 3 средние в Нидерландах. Но моя работа на текущем уровне квалификации не оплачивается как 3 средние ни тут, ни там. Польша более перспективна в плане работы по моей специальности, поскольку эта самая работа как раз из Нидерландов и прочих лондонов переносится сюда. Разве что предложат позицию в НЛ на пару уровней выше, но это из области фантастики. Ну и вопрос языка и привыкания к новым условиям. Так что ещё несколько лет назад пришел к выводу, что все эти Германии/Нидерланды как место дальнейшей релокации не интересны. Поехал бы в теплые страны (Италия, Испания, Греция), но опять таки вопрос языка и работы (международные компании уже все в Польше, а в местных все на местном языке).
Согласен с Вами.
Вполне рациональный вывод.
Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой
стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.
Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.
В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 05:16
барабашов написав:ЛАД
на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.
Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"
Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.
Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.
А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 05:48
ЛАД написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Пишут люди, которые неплохо живут в Украине, но которые не смогли бы заниматься тем же самым в эмиграции. Т.е. то самое сравнение "офис, служебное авто, секретарша vs мытье полов за минималку". Люди, которые и так моют полы за минималку в Украине, здесь не появляются. Люди, способные себя реализовать в той же степени заграницей, вызывают недоверие и их всячески пытаются уличить в приукрашивании реальности.
Кстати, о реальном мытье полов.
К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.
Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.
Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.
Реально мыл полы.
26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).
А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.
Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.
1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.
Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.
Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.
Хороший пример.
Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.
В начале 90-х он был директором овощного магазина.
Его жена - не знаю.
ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.
Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были".
Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".
Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).
Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа.
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