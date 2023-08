Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1075107610771078 Додано: Сер 09 сер, 2023 05:05 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Если Вас устаивает, значит всё нормально.

Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этом

Если Вас устаивает, значит всё нормально.Но, допускаю, что если бы Вы жили в Нидерландах, имели доход выше среднего и при этомуровень жизни выше сегодняшнего, то Вас бы не очень волновало, что Вы тратите 1% на стрижку и меньше выделяетесь по уровню благосостояния на фоне окружающих.

В том-то и дело, что тратя больше на стрижку, на страховку, на проезд, на аренду/ипотеку и т.п. для сохранения того же уровня жизни и с учётом разницы в налогах нужно зарабатывать уже, условно, не 2 средние в Польше, а 3 средние в Нидерландах. Но моя работа на текущем уровне квалификации не оплачивается как 3 средние ни тут, ни там. Польша более перспективна в плане работы по моей специальности, поскольку эта самая работа как раз из Нидерландов и прочих лондонов переносится сюда. Разве что предложат позицию в НЛ на пару уровней выше, но это из области фантастики. Ну и вопрос языка и привыкания к новым условиям. Так что ещё несколько лет назад пришел к выводу, что все эти Германии/Нидерланды как место дальнейшей релокации не интересны. Поехал бы в теплые страны (Италия, Испания, Греция), но опять таки вопрос языка и работы (международные компании уже все в Польше, а в местных все на местном языке).

Согласен с Вами.

Вполне рациональный вывод.

Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.

Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.

Согласен с Вами.Вполне рациональный вывод.Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"

Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.

Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.

А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась.



Кстати, о реальном мытье полов.

К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.

Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.

Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.

Реально мыл полы.

26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).

А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.

Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.

1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.

Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.

Кстати, о реальном мытье полов.К моей жене приходит парикмахерша, она и муж уже на пенсии.Лет 30 назад они приехали с маленькой дочкой в США.Она работала парикмахером, а он - портером, то есть - уборщиком.Реально мыл полы.26 лет назад они купили в мортгидж, который давно выплатили 2 бдрм квартиру, которая на сейчас стоит тысяч 270-300, они думают что 350 (флаг им в руки).А вот дочка...закончила школу, поступила в Барух каледж (о котором я писал тут, на сейчас 7 куе в год для резидентов города НЙ, 4 года), который входит в CUNY (The City University of NY), закончила. Давно работает.Года 2 назад купила дом в НДЖ (возможно в мортгидж, но при той сумме, надо иметь очень неплохие доходы, чтобы его выплачивать). Вчера узнал сумму покупки.1,3 млн.Городок наподобии того, что выкладыывал ранее 2-х часовой ролик. И недалеко оот него. Налог на дом платит 25 куе в год.Могу ощибаться, но по косвенным признакам, судя по всему в разводе.Двое детей. В НДЖ перебралась из-за школ.

Хороший пример.

Хороший пример.Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.



В начале 90-х он был директором овощного магазина.

Его жена - не знаю.

ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.

Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были".

Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".

Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).

В начале 90-х он был директором овощного магазина.Его жена - не знаю.ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были".Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа.

Повідомлень: 15229 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7884 раз. Подякували: 4808 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 06:14 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Проблема не в короне.

При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть. Проблема не в короне.При мытье полов ти не "як всі", а как самые бедные. А может, и хуже - у местных хотя бы жильё есть.



Да, проблема не в короне.

Проблема глубже.

В голове. Да, проблема не в короне.Проблема глубже.В голове.

Не объясните, что Вы имеете ввиду?



Да то и имею ввиду, когда проблемы внутри головы делают человека заложником стереотипов.

"Ах, какой ужас! Мыть полы"

"Ах, какой кошмар! Ухаживать за пожилыми"

Для людей их социальный статус важней реальной жизни.

перескажу рассказ от "дяди Миши"

Встречал он как-то новых эмигрантов на своем "эмигрантовозе".

Спрашивает, у вас там (в мацкве) кто-то остался?

- Да, мама жены.

- А почему с собой не взяли?

Да то и имею ввиду, когда проблемы внутри головы делают человека заложником стереотипов."Ах, какой ужас! Мыть полы""Ах, какой кошмар! Ухаживать за пожилыми"Для людей их социальный статус важней реальной жизни.перескажу рассказ от "дяди Миши"Встречал он как-то новых эмигрантов на своем "эмигрантовозе".Спрашивает, у вас там (в мацкве) кто-то остался?- Да, мама жены.- А почему с собой не взяли?- А кем она будет в Америке? А там она - ВДОВА АКАДЕМИКА!

Повідомлень: 15229 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7884 раз. Подякували: 4808 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 06:32 Starikan написав: Faceless написав: Ой+ написав: Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Так як у нас прогресивної шкали оподаткування нема, а розриви в зарплатах сягають фантастичних розмірів, то на практиці це призводить до того, що величезний % заледве задовільняє фізіологічні потреби, а значно менша високозабезпечена частина не може їсти в три горла і т.д., тому вимушена дивувати європейців розкішними тачками та іншою атрибутикою в стилі лакшері. Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися. Але інщі крайнощі за "агресивного" оподаткування з прогресивними шкалами призводить до того, що майже всі додаткові зусилля йдуть на податки й врешті реш соціалкою тим, хто не дуже й напружується. Ви можете інвестувати в свій розвиток, докласти море зусиль, врешті-решт робити вдесятеро більший вклад у ВВП, але прогресивними податками винагороду за вашу працю й знання наблизять до рівня оплати некваліфікованої праці. То не надто мотивує навчатися й розвиватися.

"Правильне" вирішення цієї задачі не можуть знайти найкращі розуми вже десятки років. "Правильне" вирішення цієї задачі не можуть знайти найкращі розуми вже десятки років.

Фейслес не розуміє, що прогресивна шкала оподаткування хороша тим, що знижує соціальну напругу в державі.

Фейслес не розуміє, що прогресивна шкала оподаткування хороша тим, що знижує соціальну напругу в державі.Відсутні олігархи і нвщеброди.

Повідомлень: 23316 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1570 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 06:58 барабашов написав: ЛАД на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"



Мир глобализируется, нравится это кому-то или нет.

И если в какой-то точке мира за зерно/молоко/яблоки/.../мясо готовы платить много и много покупать, то цепочки поставок будут направлены туда.

Если в каких-то странах доходы не будут давать возможность покупать еду, то ООН будет пытаться обеспечить поставки самых примитивных продуктов типа пшеницы и риса. Типа как сейчас в Африку. О стейке и красной рыбе придется забыть.

Украине еще "повезло", что этот процесс растянулся во времени ввиду ограничений поставок украинской продукции на внещние рынки. Это дало время для подтягивания зарплат, хотя они всегда отставали. И эта погоня зарплат за дорожанием сырья в том числе продуктов до уровня мировых цен, подавляющему большинству населения перекрывала возможность делать накопления, работая в Украине.

Мир глобализируется, нравится это кому-то или нет.И если в какой-то точке мира за зерно/молоко/яблоки/.../мясо готовы платить много и много покупать, то цепочки поставок будут направлены туда.Если в каких-то странах доходы не будут давать возможность покупать еду, то ООН будет пытаться обеспечить поставки самых примитивных продуктов типа пшеницы и риса. Типа как сейчас в Африку. О стейке и красной рыбе придется забыть.Украине еще "повезло", что этот процесс растянулся во времени ввиду ограничений поставок украинской продукции на внещние рынки. Это дало время для подтягивания зарплат, хотя они всегда отставали. И эта погоня зарплат за дорожанием сырья в том числе продуктов до уровня мировых цен, подавляющему большинству населения перекрывала возможность делать накопления, работая в Украине.Поэтому, начиная с конца 80-х, когда начала рущиться совковая система баланса цен и доходов, народ начал делать ноги туда, где он сможет зарабатывать достаточно для удовлетворения своих базовых потребностей.

Повідомлень: 15229 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7884 раз. Подякували: 4808 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 07:04 rjkz написав: барабашов написав: ЛАД на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке" на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"



Мир глобализируется, нравится это кому-то или нет.

И если в какой-то точке мира за зерно/молоко/яблоки/.../мясо готовы платить много и много покупать, то цепочки поставок будут направлены туда.

Если в каких-то странах доходы не будут давать возможность покупать еду, то ООН будет пытаться обеспечить поставки самых примитивных продуктов типа пшеницы и риса. Типа как сейчас в Африку. О стейке и красной рыбе придется забыть.

Украине еще "повезло", что этот процесс растянулся во времени ввиду ограничений поставок украинской продукции на внещние рынки. Это дало время для подтягивания зарплат, хотя они всегда отставали. И эта погоня зарплат за дорожанием сырья в том числе продуктов до уровня мировых цен, подавляющему большинству населения перекрывала возможность делать накопления, работая в Украине.

Мир глобализируется, нравится это кому-то или нет.И если в какой-то точке мира за зерно/молоко/яблоки/.../мясо готовы платить много и много покупать, то цепочки поставок будут направлены туда.Если в каких-то странах доходы не будут давать возможность покупать еду, то ООН будет пытаться обеспечить поставки самых примитивных продуктов типа пшеницы и риса. Типа как сейчас в Африку. О стейке и красной рыбе придется забыть.Украине еще "повезло", что этот процесс растянулся во времени ввиду ограничений поставок украинской продукции на внещние рынки. Это дало время для подтягивания зарплат, хотя они всегда отставали. И эта погоня зарплат за дорожанием сырья в том числе продуктов до уровня мировых цен, подавляющему большинству населения перекрывала возможность делать накопления, работая в Украине.Поэтому, начиная с конца 80-х, когда начала рущиться совковая система баланса цен и доходов, народ начал делать ноги туда, где он сможет зарабатывать достаточно для удовлетворения своих базовых потребностей.

Зараз половина грошей в укро-бюджеті - допомога США і Європи. Бюджетникам платять 300-400 дол/міс, пенсіонерам 120-150.Інакше курс гривни був би 100-120.Думаю, що в економіці України найгірше - попереду.В Києві не видно, що йде війна.Державні гроші дерибаняться чиновниками на ремонти доріг, заміну старої плитки, радянської символіки на пам'ятниках, закупку обладнання для шкіл - просто в гігантських масштабах. Снаряди і міни точити в гаражах для фронту, обкласти податками власників дорогого житла і преміальних машин??? Ні, українська бидло їліта на таке ніколи не зважиться

Зараз половина грошей в укро-бюджеті - допомога США і Європи. Бюджетникам платять 300-400 дол/міс, пенсіонерам 120-150.

Інакше курс гривни був би 100-120.

Думаю, що в економіці України найгірше - попереду.



В Києві не видно, що йде війна.

Державні гроші дерибаняться чиновниками на ремонти доріг, заміну старої плитки, радянської символіки на пам'ятниках, закупку обладнання для шкіл - просто в гігантських масштабах. Снаряди і міни точити в гаражах для фронту, обкласти податками власників дорогого житла і преміальних машин??? Ні, українська бидло їліта на таке ніколи не зважиться Зараз половина грошей в укро-бюджеті - допомога США і Європи. Бюджетникам платять 300-400 дол/міс, пенсіонерам 120-150.Інакше курс гривни був би 100-120.Думаю, що в економіці України найгірше - попереду.В Києві не видно, що йде війна.Державні гроші дерибаняться чиновниками на ремонти доріг, заміну старої плитки, радянської символіки на пам'ятниках, закупку обладнання для шкіл - просто в гігантських масштабах. Снаряди і міни точити в гаражах для фронту, обкласти податками власників дорогого житла і преміальних машин??? Ні, українська бидло їліта на таке ніколи не зважиться Frant

Повідомлень: 23316 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1570 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 07:14 ЛАД написав: барабашов написав: ЛАД на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке" на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"

Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.

Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.

Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась.



Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.

То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом.

"Самый лучший бизнес на товарах для бедных.

У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".

Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.

Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом.

Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все,

БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле.

325 долларов.

Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом."Самый лучший бизнес на товарах для бедных.У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.

