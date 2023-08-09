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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:47
BIGor написав:
Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті хто працюють - працюють в пів-сили
, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш.
вджобувати як Болт
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:07
І щоби учасники форуму робили без знавця утримання дітей? Та раціонального способу життя?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 сер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:15
ЛАД написав:
Согласен с Вами.
Вполне рациональный вывод.
Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой
стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.
Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.
В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.
2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.
Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:24
Там є ще один чинник крім зарплатні: суттєва допомога з України.
Рівно тиждень тому сиділи з нашою пані в кафе в Eindhoven (The Netherlands):
- я живу в Нідерландах з мамою, якій майже 80. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.
- одна дочка живе поруч з новим чоловіком. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.
- інша дочка живе в Лондоні з чоловіком та онуком.
- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати). Нам надсилає.
Нам всім добре. Виїжджати не збираємося.
Кінець цитат.
Тобто ще один цікавий фактор про повернення-неповернення: не може бути «однакових» біженців.
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