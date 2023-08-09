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#<1 ... 1076107710781079 Додано: Сер 09 сер, 2023 10:47 BIGor написав: Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті хто працюють - працюють в пів-сили, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш. Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш.

вджобувати як Болт вджобувати як Болт flyman

Повідомлень: 32125 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2677 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 11:07 І щоби учасники форуму робили без знавця утримання дітей? Та раціонального способу життя? Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 сер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 11:15 ЛАД написав: Согласен с Вами.

Вполне рациональный вывод.

Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.

Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.

В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня. Согласен с Вами.Вполне рациональный вывод.Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любойстране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.

2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.

Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. 2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. Gastarbaiter Повідомлень: 2713 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 11:24 Там є ще один чинник крім зарплатні: суттєва допомога з України.

Рівно тиждень тому сиділи з нашою пані в кафе в Eindhoven (The Netherlands):

- я живу в Нідерландах з мамою, якій майже 80. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.

- одна дочка живе поруч з новим чоловіком. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.

- інша дочка живе в Лондоні з чоловіком та онуком.

- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати). Нам надсилає.

Нам всім добре. Виїжджати не збираємося.



Кінець цитат.

Тобто ще один цікавий фактор про повернення-неповернення: не може бути «однакових» біженців. akurt

Повідомлень: 8159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1076107710781079 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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