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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1076107710781079 Додано: Сер 09 сер, 2023 10:47 BIGor написав: Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті хто працюють - працюють в пів-сили, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш. Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш.

вджобувати як Болт вджобувати як Болт flyman

Повідомлень: 32128 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2677 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 11:07 Є ще один чинник крім зарплатні: суттєва допомога з України.

Рівно тиждень тому сиділи з нашою пані в кафе в Eindhoven (The Netherlands):

- я живу в Нідерландах з мамою, якій майже 80. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.

- одна дочка живе поруч з новим чоловіком. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.

- інша дочка живе в Лондоні з чоловіком та онуком.

- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати). Нам надсилає.

Нам всім добре. Виїжджати не збираємося.



Кінець цитат.

Тобто ще один цікавий фактор про повернення-неповернення: не може бути «однакових» біженців. Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 сер, 2023 12:25, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8158 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 11:15 ЛАД написав: Согласен с Вами.

Вполне рациональный вывод.

Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.

Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.

В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня. Согласен с Вами.Вполне рациональный вывод.Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любойстране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.

2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.

Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. 2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. Gastarbaiter Повідомлень: 2714 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 12:28 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Согласен с Вами.

Вполне рациональный вывод.

Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.

Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.

В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня. Согласен с Вами.Вполне рациональный вывод.Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любойстране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.

2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.

Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. 2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше.

Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. gonchik74

Повідомлень: 389 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 12:36 flyman написав: барабашов написав: ЛАД на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке" на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"

Витрати "на життя", або "базові потреби: їжа, тепло, житло" без форсмажорів складають наразі приблизно 3000 грн. ($80) і 1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь) плюс ще на різні дрібниці: мобільний зв"язок, транспорт, взуття

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/118-2023.html



Ітого біля $120 в теплу пору року. Зимою до $180, але багато витрат ішло на різні речі щоб зменшити вплив блекаутів на життя і роботу та обновити гаджети і ком"ютерну техніку.



в Кенії, кажуть живуть на долар в день,

а рівень бідності у світі, пишуть що $5.5 на день ($165 в місяць)

https://www.slovoidilo.ua/2023/05/04/infografika/ekonomika/yak-zminyuvavsya-riven-bidnosti-ukrayini

виходить що в холодну пору року "по багатому"

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html



"По багатому", також живеться "в оренді, а не в своєму".



Щодо сім"ї, то множим на кількість душ в ній. Наприклад для 4х долярчків 4x120=$480 (17860 грн.) в місяць.

Для двох, в два рази менше 8930 грн. Витрати "на життя", або "базові потреби: їжа, тепло, житло" без форсмажорів складають наразі приблизно 3000 грн. ($80) і 1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь) плюс ще на різні дрібниці: мобільний зв"язок, транспорт, взуттяІтого біля $120 в теплу пору року. Зимою до $180, але багато витрат ішло на різні речі щоб зменшити вплив блекаутів на життя і роботу та обновити гаджети і ком"ютерну техніку.в Кенії, кажуть живуть на долар в день,а рівень бідності у світі, пишуть що $5.5 на день ($165 в місяць)виходить що в холодну пору року "по багатому""По багатому", також живеться "в оренді, а не в своєму".Щодо сім"ї, то множим на кількість душ в ній. Наприклад для 4х долярчків 4x120=$480 (17860 грн.) в місяць.Для двох, в два рази менше 8930 грн.

Ты можешь тут расписать что ты ешь и пьёшь и смакуешь(мороженка там, пироженка) на 3кгрн в мес? Я понимаю что шаварму по 120грн ты не покупал никогда, и в МакДональсе никогда не был, но колбаса что жрать можно сухая минимум 400грн стоит и то акции(сам жлоб, грешен, не могу пройти тогда мимо неё), сыр тоже, творог, молочка...Может осётр твой хотя б вдвое толще, 6кгрн а не три? Ты можешь тут расписать что ты ешь и пьёшь и смакуешь(мороженка там, пироженка) на 3кгрн в мес? Я понимаю что шаварму по 120грн ты не покупал никогда, и в МакДональсе никогда не был, но колбаса что жрать можно сухая минимум 400грн стоит и то акции(сам жлоб, грешен, не могу пройти тогда мимо неё), сыр тоже, творог, молочка...Может осётр твой хотя б вдвое толще, 6кгрн а не три? барабашов Повідомлень: 3378 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 12:47 gonchik74 написав: Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби.

Клімат в Кракові теж не торт. "Зимой и летом одним цветом" - це не ялинка, це куртка, в якій я ходжу що у січні, що у липні Вчора виходив покурити ввечері - навіть замислився: чи не дістати вже шапку?

Щодо інших рас, то мені все рівно, який колір шкіри. Важлива поведінка та місце в суспільстві. Дійсно, у Польщі немає цих тисяч африканців чи арабів, що окупували "стару" Європу. Натомість є тисячі українців. Підлітки вже збираються у групки по 5-10 осіб, смітять, галасують, лаються матом. Поки що реагують на зауваження. Але хто зна, чи за пару-трійку років українські банди не почнуть тероризувати польські міста? Клімат в Кракові теж не торт. "Зимой и летом одним цветом" - це не ялинка, це куртка, в якій я ходжу що у січні, що у липніВчора виходив покурити ввечері - навіть замислився: чи не дістати вже шапку?Щодо інших рас, то мені все рівно, який колір шкіри. Важлива поведінка та місце в суспільстві. Дійсно, у Польщі немає цих тисяч африканців чи арабів, що окупували "стару" Європу. Натомість є тисячі українців. Підлітки вже збираються у групки по 5-10 осіб, смітять, галасують, лаються матом. Поки що реагують на зауваження. Але хто зна, чи за пару-трійку років українські банди не почнуть тероризувати польські міста? Gastarbaiter Повідомлень: 2714 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 12:47 rjkz написав: ЛАД написав: барабашов написав: ЛАД на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.

Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке" на сотку(округлим - 500+грн) семья могла прожить только примерно до 2002года, один человек без претензий и на 100% мужчина не молодой с заскоками - возможно и в 2005м. Просто помню как мой кум работая инженером строителем зарабатывал и существовал, не жил на полную катушку, а жаден он был и есть как Флай, в 30 он женился в начале 2005го и зарплаты и в 300$ стало впритык...И в 2008м только получая 1200(почти 6кгрн) и подмучивая на объёмах(технадзор и прораб в разное время) смог в кредит купить приличное авто(Субару тысяч за 35) скопив менее 10тки куе.Реально цены на еду с 2000го по 2008й выросли минимум втрое при падении курса доллара у нас, но база была низкая, сомневаюсь что к 2040 году продукты и энергоносители снова так подорожают в валюте от нынешнего уровня "почти как в ЕС и Америке"

Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.

Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.

А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась. Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась.



Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.

То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом.

"Самый лучший бизнес на товарах для бедных.

У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".

Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.

Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом.

Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все,

БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле.

325 долларов.

Сейчас такого даже близко нет. Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом."Самый лучший бизнес на товарах для бедных.У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом.Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все,БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле.325 долларов.Сейчас такого даже близко нет.

Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18года

Не видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара).

Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти авто

Если найдёте тот ролик 16года - поделитесь

Знаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ. Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18годаНе видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара).Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти автоЕсли найдёте тот ролик 16года - поделитесьЗнаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ. барабашов Повідомлень: 3378 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1076107710781079 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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