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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1077107810791080
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 14:44

Bolt
Нет не сошло
С дорогими авто с приличными повреждениями работает
Во первых там есть разборки/свалки с дешёвыми относительно наших и польских разборок крупными элементами типа дверей/крыльев/морд в сборе/капотов, во вторых на месте проще договориться без гуглтренслейтеда со страховой о сумме выкупа лота(ниже которой та отдавать авто не хочет и идёт на повторные торги) который часто стоит недёшево, не тысячи уе даже а за 10 и выше, и на нём легко намазыванием антуража можно заработать приличную сумму(10% минимум)
С рихтовками и ремонтом механической части никто с таких деляг не связывается, да и рабы-латиносы как правило этого не умеют(дёшево и быстро)
барабашов
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 16.06.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 319 раз.
 
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  #<1 ... 1077107810791080
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