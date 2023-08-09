Bolt
Нет не сошло
С дорогими авто с приличными повреждениями работает
Во первых там есть разборки/свалки с дешёвыми относительно наших и польских разборок крупными элементами типа дверей/крыльев/морд в сборе/капотов, во вторых на месте проще договориться без гуглтренслейтеда со страховой о сумме выкупа лота(ниже которой та отдавать авто не хочет и идёт на повторные торги) который часто стоит недёшево, не тысячи уе даже а за 10 и выше, и на нём легко намазыванием антуража можно заработать приличную сумму(10% минимум)
С рихтовками и ремонтом механической части никто с таких деляг не связывается, да и рабы-латиносы как правило этого не умеют(дёшево и быстро)