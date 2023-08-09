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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1078107910801081> Додано: Сер 09 сер, 2023 14:44 Bolt

Нет не сошло

С дорогими авто с приличными повреждениями работает

Во первых там есть разборки/свалки с дешёвыми относительно наших и польских разборок крупными элементами типа дверей/крыльев/морд в сборе/капотов, во вторых на месте проще договориться без гуглтренслейтеда со страховой о сумме выкупа лота(ниже которой та отдавать авто не хочет и идёт на повторные торги) который часто стоит недёшево, не тысячи уе даже а за 10 и выше, и на нём легко намазыванием антуража можно заработать приличную сумму(10% минимум)

С рихтовками и ремонтом механической части никто с таких деляг не связывается, да и рабы-латиносы как правило этого не умеют(дёшево и быстро) барабашов Повідомлень: 3378 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:12 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби.

Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпетках Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпетках Faceless

Модератор Повідомлень: 33582 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби.

Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпетках ЛАД написав: Могу предположить - манку, перловку (всё на воде, а не на молоке), возможно, картошку, травку с собственного огорода, изредка куриные крылышки и суповые наборы.

Судя по его словам, наши пенсионеры напрасно жалуются - у них прекрасные пенсии, жируют. При пенсии 4500, например, могут прекрасно жить на 300, 1500 откладывать и раз в год за отложенные 18000 слетать в какой-нибудь дешёвый отель в Египет или Турцию.

Вот только не очень понятно, как получается "1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь)" Могу предположить - манку, перловку (всё на воде, а не на молоке), возможно, картошку, травку с собственного огорода, изредка куриные крылышки и суповые наборы.Судя по его словам, наши пенсионеры напрасно жалуются - у них прекрасные пенсии, жируют. При пенсии 4500, например, могут прекрасно жить на 300, 1500 откладывать и раз в год за отложенные 18000 слетать в какой-нибудь дешёвый отель в Египет или Турцию.Вот только не очень понятно, как получается "1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь)"

viewtopic.php?p=3080653#p3080653

В першому пості додлали підсумки по всій темі.

Судячи з усього, тут забагато суб'єктивізму. Комусь норм харчуватися, як в поході, але постійно, носити одяг і взуття по 10 років, не стикатися з лікарнями (навіть стоматологією), техніку юзати поки не розсипеться. Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпеткахВ першому пості додлали підсумки по всій темі.Судячи з усього, тут забагато суб'єктивізму. Комусь норм харчуватися, як в поході, але постійно, носити одяг і взуття по 10 років, не стикатися з лікарнями (навіть стоматологією), техніку юзати поки не розсипеться. Faceless

Модератор Повідомлень: 33582 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:23 барабашов написав: rjkz написав: ЛАД написав: Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.

Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.

А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась. Может и так. Не буду спорить. Но суть не в том, в каком году точно это было, а в том насколько поменялась ситуация. Если не с 2005, а с 2002 произошло такое изменение, сути это не меняет.Сегодня уже и 1000 долл не воспринимается как супервысокая зарплата.А покупка новой машины ("тысяч за 35") у нас при наших ценах и зарплатах это недостижимая мечта для подавляющего большинства. Машина как была предметом роскоши в советские времена, так и осталась.



Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.

То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом.

"Самый лучший бизнес на товарах для бедных.

У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".

Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.

Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом.

Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все,

БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле.

325 долларов.

Сейчас такого даже близко нет. Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину.То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом."Самый лучший бизнес на товарах для бедных.У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена".Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен.Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом.Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все,БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле.325 долларов.Сейчас такого даже близко нет.

Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18года

Не видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара).

Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти авто

Если найдёте тот ролик 16года - поделитесь

Знаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ. Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18годаНе видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара).Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти автоЕсли найдёте тот ролик 16года - поделитесьЗнаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ.



А шо, ваш планшет тянет ютуб?

Удивительно!

Трулию и Зиллоу не тянет, а ютуб тянет.

В 2016 еще тема не была избита, в 2018 этим занимались уже многие.

И не только из США. Знакомый уехал в Канаду, там наладил процесс, потом вернулся в Украину за женой, но тут пришел ковид и границы закрыли.

Сидел в Киеве, тягал из Канады битки, имея 500-1500 на каждой. В апреле 2020 года продал 10 машин. Для Киева сносный доход.

Кстати, опять-таки, ролик смотрел году эдак 2016-2017, семья переехала в Канаду, женщина заходила перед работой в кафе выпить кофу, общалась с владелицей. И та спращивала как идет их адаптация.

И вот в один из дней та ей похвасталась, что муж сдал на права.

Та спросила или у них есть машина, на что она ответила что нет.

Тогда владелица кафе спросила или они согласятся принять в дар ее мазду 3, на которой она не ездит.

Те взяли.

Сейчас даже в зажиточной США такие подарки не делают.

Раньше надо было везти машину на свалку или в Армию спасения, чтобы отдать за 300 долларов или чек, что принята машина и потом с налогов списать 300 долларов.

Сейчас рынок бу авто бодро функционирует.

Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину. А шо, ваш планшет тянет ютуб?Удивительно!Трулию и Зиллоу не тянет, а ютуб тянет.В 2016 еще тема не была избита, в 2018 этим занимались уже многие.И не только из США. Знакомый уехал в Канаду, там наладил процесс, потом вернулся в Украину за женой, но тут пришел ковид и границы закрыли.Сидел в Киеве, тягал из Канады битки, имея 500-1500 на каждой. В апреле 2020 года продал 10 машин. Для Киева сносный доход.Кстати, опять-таки, ролик смотрел году эдак 2016-2017, семья переехала в Канаду, женщина заходила перед работой в кафе выпить кофу, общалась с владелицей. И та спращивала как идет их адаптация.И вот в один из дней та ей похвасталась, что муж сдал на права.Та спросила или у них есть машина, на что она ответила что нет.Тогда владелица кафе спросила или они согласятся принять в дар ее мазду 3, на которой она не ездит.Те взяли.Сейчас даже в зажиточной США такие подарки не делают.Раньше надо было везти машину на свалку или в Армию спасения, чтобы отдать за 300 долларов или чек, что принята машина и потом с налогов списать 300 долларов.Сейчас рынок бу авто бодро функционирует.Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину. rjkz

Повідомлень: 15230 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7885 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:32 rjkz написав: Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину. Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.

Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте? Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте? Gastarbaiter Повідомлень: 2715 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:39 rjkz написав: ЛАД написав: .............

Хороший пример.

Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь. .............Хороший пример.Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.



В начале 90-х он был директором овощного магазина.

Его жена - не знаю.

ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.

Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были".

Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".

Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).

Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа. В начале 90-х он был директором овощного магазина.Его жена - не знаю.ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа.

Не зря.

И Ваши примеры это подтверждают.

Директор овощного магазина в начале 90-х не особо (мягко говоря) обеспеченный человек + куча головной боли. Судя по Вашему рассказу, ему сейчас примерно 60, т.е. выехал где-то в 30 без какой-либо специальности. Для него результаты эмиграции вполне достойные. Сомневаюсь, что Вы будете удовлетворены такими.



"Офисный работник" в 22 года, у которого с деньгами "и в Украине было все ок", - в принципе возможно. Хотя, скорее всего, "мальчик на побегушках". Но тут важно - "с его слов" и что такое "ок" в его понимании в Украине. + 7 лет назад это 2015-2016 год. После девальвации 2014 его доходы могли резко упасть и он поторопился уехать. Ну и 22 года с семьёй без ребёнка (как понимаю, родили уже в США) - прекрасный возраст для эмиграции. Тем более, при рабочей специальности. В результате его достижения, скорее всего, заметно выше, чем были бы здесь.



Для человека с доходами здесь хотя бы в 2-3 тысячи долларов эти достижения были бы сомнительными. Не зря.И Ваши примеры это подтверждают.Директор овощного магазина в начале 90-х не особо (мягко говоря) обеспеченный человек + куча головной боли. Судя по Вашему рассказу, ему сейчас примерно 60, т.е. выехал где-то в 30 без какой-либо специальности. Для него результаты эмиграции вполне достойные. Сомневаюсь, что Вы будете удовлетворены такими."Офисный работник" в 22 года, у которого с деньгами "и в Украине было все ок", - в принципе возможно. Хотя, скорее всего, "мальчик на побегушках". Но тут важно - "с его слов" и что такое "ок" в его понимании в Украине. + 7 лет назад это 2015-2016 год. После девальвации 2014 его доходы могли резко упасть и он поторопился уехать. Ну и 22 года с семьёй без ребёнка (как понимаю, родили уже в США) - прекрасный возраст для эмиграции. Тем более, при рабочей специальности. В результате его достижения, скорее всего, заметно выше, чем были бы здесь.Для человека с доходами здесь хотя бы в 2-3 тысячи долларов эти достижения были бы сомнительными. ЛАД 2 Повідомлень: 25427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:46 rjkz написав: ЛАД написав: .............

Не объясните, что Вы имеете ввиду? .............Не объясните, что Вы имеете ввиду?



Да то и имею ввиду, когда проблемы внутри головы делают человека заложником стереотипов.

"Ах, какой ужас! Мыть полы"

"Ах, какой кошмар! Ухаживать за пожилыми"

Для людей их социальный статус важней реальной жизни.

перескажу рассказ от "дяди Миши"

Встречал он как-то новых эмигрантов на своем "эмигрантовозе".

Спрашивает, у вас там (в мацкве) кто-то остался?

- Да, мама жены.

- А почему с собой не взяли?

- А кем она будет в Америке? А там она - ВДОВА АКАДЕМИКА! Да то и имею ввиду, когда проблемы внутри головы делают человека заложником стереотипов."Ах, какой ужас! Мыть полы""Ах, какой кошмар! Ухаживать за пожилыми"Для людей их социальный статус важней реальной жизни.перескажу рассказ от "дяди Миши"Встречал он как-то новых эмигрантов на своем "эмигрантовозе".Спрашивает, у вас там (в мацкве) кто-то остался?- Да, мама жены.- А почему с собой не взяли?- А кем она будет в Америке? А там она - ВДОВА АКАДЕМИКА!

Социальный статус это ещё и круг общения.

В этом смысле положение вдовы академика здесь и непонятно кого там (она, по-видимому. уже в возрасте и работать вряд ли будет) сильно отличаются. Да и обеспечение у "вдовы академика", думаю, вполне нормальное.

И тут вопрос совсем не в "мыть полы" или "ухаживать за пожилыми". Ничего постыдного в этих работах, конечно, нет. Социальный статус это ещё и круг общения.В этом смысле положение вдовы академика здесь и непонятно кого там (она, по-видимому. уже в возрасте и работать вряд ли будет) сильно отличаются. Да и обеспечение у "вдовы академика", думаю, вполне нормальное.И тут вопрос совсем не в "мыть полы" или "ухаживать за пожилыми". Ничего постыдного в этих работах, конечно, нет. ЛАД 2 Повідомлень: 25427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 15:57 BIGor написав: Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті хто працюють - працюють в пів-сили, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш. Олігархі відсутні, а ніщебродів все більше і більше. Взяти до прикладу Німеччину, країна не розвивається, ті хто працюють - працюють в пів-сили, а соціальщиків всі прибуває і прибуває. Розглядали Німеччину як країну для еміграції - взагалі не вигідна. Ти маєш вджобувати 24/7 не тільки на себе, а і ще на сімю якого лівого Омара який жодного дня в житті не працював, але мати він буде на 20% меньше всього лиш.

Вы слишком много внимания уделяете "лівому Омару".

Вам не всё равно, как он живёт, главное, чтобы Вы жили нормально.

И, по-моему, Вы несколько преувеличиваете количество в Германии таких "Омарів які жодного дня в житті не працювали". Ну и "на 20% меньше всього лиш" тоже несколько преувеличено. Вы слишком много внимания уделяете "лівому Омару".Вам не всё равно, как он живёт, главное, чтобы Вы жили нормально.И, по-моему, Вы несколько преувеличиваете количество в Германии таких "Омарів які жодного дня в житті не працювали". Ну и "на 20% меньше всього лиш" тоже несколько преувеличено. ЛАД 2 Повідомлень: 25427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 16:00 akurt написав: ..........

- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати).

.........

Тобто ще один цікавий фактор про повернення-неповернення: не може бути «однакових» біженців. ..........- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати)..........Тобто ще один цікавий фактор про повернення-неповернення: не може бути «однакових» біженців.

Почему не можете написать? Имён-то не называете. Почему не можете написать? Имён-то не называете. ЛАД 2 Повідомлень: 25427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 16:02 Про авто: я не експерт, але трохи дивно читати, що в США там хтось купує биті авто та ремонтує, можливо не з тими спілкуюся. Звісно і таке може бути, але як велике виключення, бо кишені у всіх наповненні по-різному.

Ідеш мимо автосалонів - там стоять чекають покупців сотні та тисячі авто, готових, нових та не нових. Майданчик від Форд реально вразив кількістю авто - не знають, де і подіти їх.



З ким спілкуюся в США:

- завжди беруть авто в лізинг. Побачив у не самого багатого нашого хлопця BMW228 (здається, у нас таких немає) - теж сказав, що взяв в лізинг.

- авто купують в тому числі в кредит на 5-7 років. Але там є проблема: вже через 3-4 роки падає в ціні рівно в 2 рази. Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.

- з осторогою купують не нові авто навіть у знайомих. Один легінь викупив у своєї фірми Хюндай Соната, якому було років 8 - за 10 000$. Купував тому, що знає те авто по роботі на фірмі, а воно взяло і сильно зламалося через 2 тижня. Дуже був засмучений та лаявся.

- є конкретні цікаві приклади купівлі і не нових авто. В 2016 році наш хлопець з українців випадково почув, що колега по роботі продає Mercury Sable 2000 року випуску (це преміум-клас від Форда, там двигун здається 3,6 літра шкіряний салон та має 6 місць - 3 спереду). Була озвучена ціна в 2000 (дві тисячі)$. Він вирішив купити, продавець засумнівався і продав таки за 2200$. Авто було непогане, але через короткий час на Highway лопнула одна покришка, замінили всі 4. Потім раптом почала пропадати тяга та глохла. Три поїздки на СТО до мексиканців нічого не дали крім збитків кожний раз по 200$. Закінчилося тим, що перериває купу інтернету, лазив сам під авто та знайшов якусь там трубку двигуна, яка лопнула чи прорвалася. Замінив - все ОК.

Після цього продав за ті самі 2200$ та взяв в лізинг новий Мерседес С300. За ціною трьох квитків на автобус в день.

- звісно, є приклади, коли в авто «влюбилися» та не віддадуть ні за які гроші. Так сталося з Mini Cooper, який взяли в кредит на 7 років, вже виплатили і ніяк і нікому не хочуть продавати. Здається, спортивної комплектації та коштувало 30000$.



Це конкретні приклади з тих, що я реально знаю.

Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$. akurt

Повідомлень: 8159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1078107910801081> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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