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#<1 ... 1079108010811082> Додано: Сер 09 сер, 2023 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$. Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$.

400$ в месяц конечно шара, я бы и сам взял в лизинг на таких условиях. В Испании цена на порядок выше - nissan x-trail 800/месяц. Я так прикинул за 3 года это 30к. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. Ну или дальше кататься. А не тупо выкинуть 30к и через 3 года остаться без денег и машины. Еще и дурацкие правила типа 10к км/год, а если нужно больше то там еще сразу + несколько сотен в месяц сверху. Как-то так сложилось в Испании что лизинг только для богатых, ну или тех кто не умеет считать. 400$ в месяц конечно шара, я бы и сам взял в лизинг на таких условиях. В Испании цена на порядок выше - nissan x-trail 800/месяц. Я так прикинул за 3 года это 30к. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. Ну или дальше кататься. А не тупо выкинуть 30к и через 3 года остаться без денег и машины. Еще и дурацкие правила типа 10к км/год, а если нужно больше то там еще сразу + несколько сотен в месяц сверху. Как-то так сложилось в Испании что лизинг только для богатых, ну или тех кто не умеет считать. slonomag Повідомлень: 329 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 16:49 akurt написав: ............

Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.

............ ............Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.............

Так "ледве продали" чи "через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись"?

Бо це трошки різні речі. Так "ледве продали" чи "через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись"?Бо це трошки різні речі. ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 16:52 Мається на увазі, що купили за 30000$ і зовсім не хотіли віддавати так дешево.

А більше, ніж за 15000 на ринку цін не було (за тими даними та параметрами, максимальна комплектація).

Тобто «ледве продали» за 50% - з малим пробігом, без пошкоджень та в максимальній комплектації. akurt

Повідомлень: 8160 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:00 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Согласен с Вами.

Вполне рациональный вывод.

Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.

Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.

В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня. Согласен с Вами.Вполне рациональный вывод.Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любойстране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.

2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.

Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше. 2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше.

Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.

Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?

Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.

Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?

)))) Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?)))) Denik Повідомлень: 2235 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:37 Denik написав: slonomag написав: По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.

Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?

)))) Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?))))

Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти ) Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти ) slonomag Повідомлень: 329 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:39 Faceless написав: gonchik74 написав: Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби. Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби.

Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпетках ЛАД написав: Могу предположить - манку, перловку (всё на воде, а не на молоке), возможно, картошку, травку с собственного огорода, изредка куриные крылышки и суповые наборы.

Судя по его словам, наши пенсионеры напрасно жалуются - у них прекрасные пенсии, жируют. При пенсии 4500, например, могут прекрасно жить на 300, 1500 откладывать и раз в год за отложенные 18000 слетать в какой-нибудь дешёвый отель в Египет или Турцию.

Вот только не очень понятно, как получается "1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь)" Могу предположить - манку, перловку (всё на воде, а не на молоке), возможно, картошку, травку с собственного огорода, изредка куриные крылышки и суповые наборы.Судя по его словам, наши пенсионеры напрасно жалуются - у них прекрасные пенсии, жируют. При пенсии 4500, например, могут прекрасно жить на 300, 1500 откладывать и раз в год за отложенные 18000 слетать в какой-нибудь дешёвый отель в Египет или Турцию.Вот только не очень понятно, как получается "1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь)"

viewtopic.php?p=3080653#p3080653

В першому пості додлали підсумки по всій темі.

Судячи з усього, тут забагато суб'єктивізму. Комусь норм харчуватися, як в поході, але постійно, носити одяг і взуття по 10 років, не стикатися з лікарнями (навіть стоматологією), техніку юзати поки не розсипеться. Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпеткахВ першому пості додлали підсумки по всій темі.Судячи з усього, тут забагато суб'єктивізму. Комусь норм харчуватися, як в поході, але постійно, носити одяг і взуття по 10 років, не стикатися з лікарнями (навіть стоматологією), техніку юзати поки не розсипеться.

Субъективизма, действительно, хватает.

Но я, к примеру, за модой не гоняюсь сейчас и никогда не гонялся. Хотя по 10 лет носить одежду и обувь как-то не получается - снашивается быстрее.

За ссылку спасибо, но там слишком длинно, надо смотреть внимательнее и разбираться. На первый взгляд, там несколько окрашено в розовые тона. Хотя с "тотальним зубожінням" тоже не согласен. Вы могли это заметить по моим оценкам уровня жизни в Союзе.

Но сегодня падение уровня жизни весьма ощутимое.

К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. Субъективизма, действительно, хватает.Но я, к примеру, за модой не гоняюсь сейчас и никогда не гонялся. Хотя по 10 лет носить одежду и обувь как-то не получается - снашивается быстрее.За ссылку спасибо, но там слишком длинно, надо смотреть внимательнее и разбираться. На первый взгляд, там несколько окрашено в розовые тона. Хотя с "тотальним зубожінням" тоже не согласен. Вы могли это заметить по моим оценкам уровня жизни в Союзе.Но сегодня падение уровня жизни весьма ощутимое.К сожалению, мой вопрос ко зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:42 Denik написав: slonomag написав: По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.

Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?

)))) Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?))))

Вы так уверенно регулярно занимаетесь предсказаниями!

У Вас есть хрустальный шар? Вы так уверенно регулярно занимаетесь предсказаниями!У Вас есть хрустальный шар? ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:50 ЛАД написав: Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.

Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?

Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.

Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво. Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво. Gastarbaiter Повідомлень: 2716 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти ) Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти )

Баланс нафтового ринку на моменті досягається тим, що на ринок потрапляють об'єми із росії та ірану. Якщо ця нафта не потраплятиме - ціни будуть х10 від поточних. Приклад осені минулого року стосовно цін на газ у Європі дуже показовий.

Якщо ви думаєте, що росія та іран поставлятимуть нафту ще 5 років у таких саме об'ємах - це значить війна йтиме ще 5 років. Причому з наростаючою інтенсивністю.

Можете оцінити при таких умовах кількість мігрантів в Європі та людські втрати в тому числі міграційні в росії. Займатися видобутком нафти та виробництвом обладнання нафтогазу на росії просто стане нікому. Баланс нафтового ринку на моменті досягається тим, що на ринок потрапляють об'єми із росії та ірану. Якщо ця нафта не потраплятиме - ціни будуть х10 від поточних. Приклад осені минулого року стосовно цін на газ у Європі дуже показовий.Якщо ви думаєте, що росія та іран поставлятимуть нафту ще 5 років у таких саме об'ємах - це значить війна йтиме ще 5 років. Причому з наростаючою інтенсивністю.Можете оцінити при таких умовах кількість мігрантів в Європі та людські втрати в тому числі міграційні в росії. Займатися видобутком нафти та виробництвом обладнання нафтогазу на росії просто стане нікому. Denik Повідомлень: 2235 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1079108010811082> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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