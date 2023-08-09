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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 сер, 2023 16:41
akurt написав:
Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$.
400$ в месяц конечно шара, я бы и сам взял в лизинг на таких условиях. В Испании цена на порядок выше - nissan x-trail 800/месяц. Я так прикинул за 3 года это 30к. По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч. Ну или дальше кататься. А не тупо выкинуть 30к и через 3 года остаться без денег и машины. Еще и дурацкие правила типа 10к км/год, а если нужно больше то там еще сразу + несколько сотен в месяц сверху. Как-то так сложилось в Испании что лизинг только для богатых, ну или тех кто не умеет считать.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 16:49
akurt написав:
............
Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.
............
Так "ледве продали" чи "через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись"?
Бо це трошки різні речі.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 сер, 2023 16:52
Мається на увазі, що купили за 30000$ і зовсім не хотіли віддавати так дешево.
А більше, ніж за 15000 на ринку цін не було (за тими даними та параметрами, максимальна комплектація).
Тобто «ледве продали» за 50% - з малим пробігом, без пошкоджень та в максимальній комплектації.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:00
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Согласен с Вами.
Вполне рациональный вывод.
Правда, с соотношением Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Думаю, 2 средних зарплаты в любой развитой
стране обеспечивают весьма достойный уровень жизни.
Мне кажется, что, имея 2 средние нидерландские зарплаты в Нидерландах, можно иметь более высокий уровень, чем с 2 средними зарплатами в Польше. Возможно, ошибаюсь.
В Украине 2 средних зарплаты не обеспечивают очень уж приличного уровня.
2 средних в ПЛ - 2200 евро на руки. 2 средних в НЛ - 3800 евро на руки.
Если посмотреть сравнение стоимости жизни на numbeo, то по ценам соотношение в среднем тоже примерно такое. Жить, конечно, можно, но без особого размаха. Выиграть от переезда, в теории, можно только при доходах в 3-4 средних за счёт того, что значительная часть дохода будет скирдоваться, а не "проедаться". Но тут начинает появляться звериный оскал социализма и цифры нетто с 4 средних выглядят так: ПЛ - 4000 евро, НЛ - 6500. Т.е. с ростом доходов соотношение меняется не в пользу Нидерландов и в лучшем случае скирдовать в НЛ удастся на 500 евро в месяц больше.
Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.
Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?
Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:23
slonomag написав:
По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.
Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?
))))
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:37
Denik написав: slonomag написав:
По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.
Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?
))))
Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти )
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:39
Faceless написав: gonchik74 написав:
Там крім економінчої складової є ще одна - клімат. Принаймні в приморських Амстері, Ротердамі, Гаазі, Утрехті ( думаю ще багато де) сильні холодні вітри, взимку набагато гірше, ніж в тому самому Кракові. Ще - майже половина побачених мною «місцевих» це люди не європеоідної раси. Кому як, а мені не сильно до вподоби.
Колега зараз в НЛ, жаліється, що холодно, постійно дощі - сидить в серпні в светрі й теплих шкарпетках
viewtopic.php?p=3080653#p3080653
ЛАД написав:
Могу предположить - манку, перловку (всё на воде, а не на молоке), возможно, картошку, травку с собственного огорода, изредка куриные крылышки и суповые наборы.
Судя по его словам, наши пенсионеры напрасно жалуются - у них прекрасные пенсии, жируют. При пенсии 4500, например, могут прекрасно жить на 300, 1500 откладывать и раз в год за отложенные 18000 слетать в какой-нибудь дешёвый отель в Египет или Турцию.
Вот только не очень понятно, как получается "1000 грн. комуналь (кілька кавалірок і цоколь)"
В першому пості додлали підсумки по всій темі.
Судячи з усього, тут забагато суб'єктивізму. Комусь норм харчуватися, як в поході, але постійно, носити одяг і взуття по 10 років, не стикатися з лікарнями (навіть стоматологією), техніку юзати поки не розсипеться.
Субъективизма, действительно, хватает.
Но я, к примеру, за модой не гоняюсь сейчас и никогда не гонялся. Хотя по 10 лет носить одежду и обувь как-то не получается - снашивается быстрее.
За ссылку спасибо, но там слишком длинно, надо смотреть внимательнее и разбираться. На первый взгляд, там несколько окрашено в розовые тона. Хотя с "тотальним зубожінням" тоже не согласен. Вы могли это заметить по моим оценкам уровня жизни в Союзе.
Но сегодня падение уровня жизни весьма ощутимое.
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:42
Denik написав: slonomag написав:
По итогу просто взял в кредит за 500/месяц на 5 лет. Те же 30к, только разница в том что через 5 лет я его еще смогу продать за 10-15 тысяч.
Ви реально думаєте, що за 5 років продовжуватиме купувати нафтопродукти у хуйла або його наступника на тих самих умовах і не допускаєте, що весь світовий енергетичний ринок просто розвалиться?
))))
Вы так уверенно регулярно занимаетесь предсказаниями!
У Вас есть хрустальный шар?
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ЛАД
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:50
ЛАД написав:
Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.
Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?
Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.
Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:55
slonomag написав:
Да-да, завтра нефть в мире кончится и литр бензина будет стоить 100500 миллионов евро. Думаю что в таком случае моя покупка будет наименьшей проблемой на фоне других более важных проблем как например отсутствие еды в супермаркете так как нечем ее привезти )
Баланс нафтового ринку на моменті досягається тим, що на ринок потрапляють об'єми із росії та ірану. Якщо ця нафта не потраплятиме - ціни будуть х10 від поточних. Приклад осені минулого року стосовно цін на газ у Європі дуже показовий.
Якщо ви думаєте, що росія та іран поставлятимуть нафту ще 5 років у таких саме об'ємах - це значить війна йтиме ще 5 років. Причому з наростаючою інтенсивністю.
Можете оцінити при таких умовах кількість мігрантів в Європі та людські втрати в тому числі міграційні в росії. Займатися видобутком нафти та виробництвом обладнання нафтогазу на росії просто стане нікому.
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Denik
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