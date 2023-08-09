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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:00

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.
Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?
Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. :)

Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво.

Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.
Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:05

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.

Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте?


Вряд-ли.
Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл.
Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые.
Во-вторых, машины хорошо подорожали.
В третьих, %% по кредиту здорово подрос.
В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30.
При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30.
Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется.
rjkz
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  #<1 ... 1079108010811082
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