Gastarbaiter написав:ЛАД написав:Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.
Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?
Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.
Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво.
Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.
Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть.