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#<1 ... 1079108010811082 Додано: Сер 09 сер, 2023 18:00 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.

Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?

Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.

Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС . В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво. Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита.

Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.

Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть. Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть. ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:05 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину. Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.

Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте? Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте?



Вряд-ли.

Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл.

Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые.

Во-вторых, машины хорошо подорожали.

В третьих, %% по кредиту здорово подрос.

В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30.

При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30.

Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется. Вряд-ли.Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл.Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые.Во-вторых, машины хорошо подорожали.В третьих, %% по кредиту здорово подрос.В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30.При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30.Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется. rjkz

Повідомлень: 15231 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7885 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1079108010811082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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