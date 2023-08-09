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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1079108010811082 Додано: Сер 09 сер, 2023 18:00 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.

Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?

Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.

Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС . В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво. Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита.

Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.

Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть. Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор.Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть. ЛАД 2 Повідомлень: 25432 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:05 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину. Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.

Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте? Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте?



Вряд-ли.

Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл.

Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые.

Во-вторых, машины хорошо подорожали.

В третьих, %% по кредиту здорово подрос.

В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30.

При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30.

Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется. Вряд-ли.Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл.Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые.Во-вторых, машины хорошо подорожали.В третьих, %% по кредиту здорово подрос.В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30.При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30.Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется. rjkz

Повідомлень: 15233 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7885 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:16 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: .............

Хороший пример.

Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь. .............Хороший пример.Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.



В начале 90-х он был директором овощного магазина.

Его жена - не знаю.

ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.

Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были".

Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".

Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).

Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа. В начале 90-х он был директором овощного магазина.Его жена - не знаю.ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3.Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили".Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит).Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа.

Не зря.

И Ваши примеры это подтверждают.

Директор овощного магазина в начале 90-х не особо (мягко говоря) обеспеченный человек + куча головной боли. Судя по Вашему рассказу, ему сейчас примерно 60, т.е. выехал где-то в 30 без какой-либо специальности. Для него результаты эмиграции вполне достойные. Сомневаюсь, что Вы будете удовлетворены такими.



"Офисный работник" в 22 года, у которого с деньгами "и в Украине было все ок", - в принципе возможно. Хотя, скорее всего, "мальчик на побегушках". Но тут важно - "с его слов" и что такое "ок" в его понимании в Украине. + 7 лет назад это 2015-2016 год. После девальвации 2014 его доходы могли резко упасть и он поторопился уехать. Ну и 22 года с семьёй без ребёнка (как понимаю, родили уже в США) - прекрасный возраст для эмиграции. Тем более, при рабочей специальности. В результате его достижения, скорее всего, заметно выше, чем были бы здесь.



Для человека с доходами здесь хотя бы в 2-3 тысячи долларов эти достижения были бы сомнительными. Не зря.И Ваши примеры это подтверждают.Директор овощного магазина в начале 90-х не особо (мягко говоря) обеспеченный человек + куча головной боли. Судя по Вашему рассказу, ему сейчас примерно 60, т.е. выехал где-то в 30 без какой-либо специальности. Для него результаты эмиграции вполне достойные. Сомневаюсь, что Вы будете удовлетворены такими."Офисный работник" в 22 года, у которого с деньгами "и в Украине было все ок", - в принципе возможно. Хотя, скорее всего, "мальчик на побегушках". Но тут важно - "с его слов" и что такое "ок" в его понимании в Украине. + 7 лет назад это 2015-2016 год. После девальвации 2014 его доходы могли резко упасть и он поторопился уехать. Ну и 22 года с семьёй без ребёнка (как понимаю, родили уже в США) - прекрасный возраст для эмиграции. Тем более, при рабочей специальности. В результате его достижения, скорее всего, заметно выше, чем были бы здесь.Для человека с доходами здесь хотя бы в 2-3 тысячи долларов эти достижения были бы сомнительными.



1.В начале 90-х небедными были ребята в кожаных куртках и спортивных штанах и те, кто потом поменял их на малиновые пиджаки. Остальные - печаль.

2.Те, у кого 2-3 куе в Украине - кто они и что они такого делают, чего не могут в США? 1.В начале 90-х небедными были ребята в кожаных куртках и спортивных штанах и те, кто потом поменял их на малиновые пиджаки.Остальные - печаль.2.Те, у кого 2-3 куе в Украине - кто они и что они такого делают, чего не могут в США? rjkz

Повідомлень: 15233 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7885 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:24 akurt написав: Про авто: я не експерт, але трохи дивно читати, що в США там хтось купує биті авто та ремонтує, можливо не з тими спілкуюся. Звісно і таке може бути, але як велике виключення, бо кишені у всіх наповненні по-різному.

Ідеш мимо автосалонів - там стоять чекають покупців сотні та тисячі авто, готових, нових та не нових. Майданчик від Форд реально вразив кількістю авто - не знають, де і подіти їх.



З ким спілкуюся в США:

- завжди беруть авто в лізинг. Побачив у не самого багатого нашого хлопця BMW228 (здається, у нас таких немає) - теж сказав, що взяв в лізинг.

- авто купують в тому числі в кредит на 5-7 років. Але там є проблема: вже через 3-4 роки падає в ціні рівно в 2 рази. Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.

- з осторогою купують не нові авто навіть у знайомих. Один легінь викупив у своєї фірми Хюндай Соната, якому було років 8 - за 10 000$. Купував тому, що знає те авто по роботі на фірмі, а воно взяло і сильно зламалося через 2 тижня. Дуже був засмучений та лаявся.

- є конкретні цікаві приклади купівлі і не нових авто. В 2016 році наш хлопець з українців випадково почув, що колега по роботі продає Mercury Sable 2000 року випуску (це преміум-клас від Форда, там двигун здається 3,6 літра шкіряний салон та має 6 місць - 3 спереду). Була озвучена ціна в 2000 (дві тисячі)$. Він вирішив купити, продавець засумнівався і продав таки за 2200$. Авто було непогане, але через короткий час на Highway лопнула одна покришка, замінили всі 4. Потім раптом почала пропадати тяга та глохла. Три поїздки на СТО до мексиканців нічого не дали крім збитків кожний раз по 200$. Закінчилося тим, що перериває купу інтернету, лазив сам під авто та знайшов якусь там трубку двигуна, яка лопнула чи прорвалася. Замінив - все ОК.

Після цього продав за ті самі 2200$ та взяв в лізинг новий Мерседес С300. За ціною трьох квитків на автобус в день.

- звісно, є приклади, коли в авто «влюбилися» та не віддадуть ні за які гроші. Так сталося з Mini Cooper, який взяли в кредит на 7 років, вже виплатили і ніяк і нікому не хочуть продавати. Здається, спортивної комплектації та коштувало 30000$.



Це конкретні приклади з тих, що я реально знаю.

Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$. Про авто: я не експерт, але трохи дивно читати, що в США там хтось купує биті авто та ремонтує, можливо не з тими спілкуюся. Звісно і таке може бути, але як велике виключення, бо кишені у всіх наповненні по-різному.Ідеш мимо автосалонів - там стоять чекають покупців сотні та тисячі авто, готових, нових та не нових. Майданчик від Форд реально вразив кількістю авто - не знають, де і подіти їх.З ким спілкуюся в США:- завжди беруть авто в лізинг. Побачив у не самого багатого нашого хлопця BMW228 (здається, у нас таких немає) - теж сказав, що взяв в лізинг.- авто купують в тому числі в кредит на 5-7 років. Але там є проблема: вже через 3-4 роки падає в ціні рівно в 2 рази. Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись.- з осторогою купують не нові авто навіть у знайомих. Один легінь викупив у своєї фірми Хюндай Соната, якому було років 8 - за 10 000$. Купував тому, що знає те авто по роботі на фірмі, а воно взяло і сильно зламалося через 2 тижня. Дуже був засмучений та лаявся.- є конкретні цікаві приклади купівлі і не нових авто. В 2016 році наш хлопець з українців випадково почув, що колега по роботі продає Mercury Sable 2000 року випуску (це преміум-клас від Форда, там двигун здається 3,6 літра шкіряний салон та має 6 місць - 3 спереду). Була озвучена ціна в 2000 (дві тисячі)$. Він вирішив купити, продавець засумнівався і продав таки за 2200$. Авто було непогане, але через короткий час на Highway лопнула одна покришка, замінили всі 4. Потім раптом почала пропадати тяга та глохла. Три поїздки на СТО до мексиканців нічого не дали крім збитків кожний раз по 200$. Закінчилося тим, що перериває купу інтернету, лазив сам під авто та знайшов якусь там трубку двигуна, яка лопнула чи прорвалася. Замінив - все ОК.Після цього продав за ті самі 2200$ та взяв в лізинг новий Мерседес С300. За ціною трьох квитків на автобус в день.- звісно, є приклади, коли в авто «влюбилися» та не віддадуть ні за які гроші. Так сталося з Mini Cooper, який взяли в кредит на 7 років, вже виплатили і ніяк і нікому не хочуть продавати. Здається, спортивної комплектації та коштувало 30000$.Це конкретні приклади з тих, що я реально знаю.Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$.



Битое для США мало кто покупает. Хотя такие есть. Тот-же Мирошниченко.

А те ребята с БМВх5 и Маздой называли это не иначе как "машинокомплект" и отправляли в страны б.ссср.

Ситуация с лизингом изменилась буквально недавно.

Это удобно, но...стало менее выгодно.

А вот рынок бу начал вовсю работать где-то с года 2 назад. Битое для США мало кто покупает. Хотя такие есть. Тот-же Мирошниченко.А те ребята с БМВх5 и Маздой называли это не иначе как "машинокомплект" и отправляли в страны б.ссср.Ситуация с лизингом изменилась буквально недавно.Это удобно, но...стало менее выгодно.А вот рынок бу начал вовсю работать где-то с года 2 назад. rjkz

Повідомлень: 15233 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7885 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:46 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Думаю то в першу чергу через те, що зараз Хірків - прифронтове місто. Бо навіть в Черкасах цілком можна більше 12к заробляти Думаю то в першу чергу через те, що зараз Хірків - прифронтове місто. Бо навіть в Черкасах цілком можна більше 12к заробляти Faceless

Модератор Повідомлень: 33583 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 18:47 ЛАД написав: Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть. Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть.

Для кого-то может даже быть смысл сменить Нидерланды на Украину или Буркина-Фасо. Для кого-то может даже быть смысл сменить Нидерланды на Украину или Буркина-Фасо. Gastarbaiter Повідомлень: 2717 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 19:15 ЛАД написав: Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.

Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?

Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо. Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так.Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ?Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.

Працював я в 2016-17 роках на фабриці в Англії з 2-ма поляками. Одному було десь 45 (розведений, діти десь хз по Європі), другому десь 30. Обоє емігрували десь на початку 2000-х і проклинали ту Польщу на чому світ стоїть. На цій фабриці працюють уже давно, більше 10 років. Зп різноробам тут платять мінімальну (ну може плюс пару центів/год) - на той час виходило десь 1000 фунтів на руки. Але вони не працювали 8 годин, так як лінь, а лише 6-7, то виходило приблизно 800 фунтів. Можливо дійсно за час їх відсутності Польша сильно піднялася, бо я їх під..бував, як це так, наші люди їдуть до Вас і отримують до 700-1000Євро, а ви тут у приймах все життя і маєте те саме. А вдома ж і стіни поможуть, і, думаю, можна легше піднятися людям, що не мають неабияких здібностей (різнороби).

Мені здається, вони уже просто звикли до Англії і тепер їм треба емігрувати вже в Польшу, а не просто повернутися. Зараз дійсно не бачу сенсу переїздити полякам в Англію (та і в інші західні країни взагалі), хіба якась крута спеціальність. Працював я в 2016-17 роках на фабриці в Англії з 2-ма поляками. Одному було десь 45 (розведений, діти десь хз по Європі), другому десь 30. Обоє емігрували десь на початку 2000-х і проклинали ту Польщу на чому світ стоїть. На цій фабриці працюють уже давно, більше 10 років. Зп різноробам тут платять мінімальну (ну може плюс пару центів/год) - на той час виходило десь 1000 фунтів на руки. Але вони не працювали 8 годин, так як лінь, а лише 6-7, то виходило приблизно 800 фунтів. Можливо дійсно за час їх відсутності Польша сильно піднялася, бо я їх під..бував, як це так, наші люди їдуть до Вас і отримують до 700-1000Євро, а ви тут у приймах все життя і маєте те саме. А вдома ж і стіни поможуть, і, думаю, можна легше піднятися людям, що не мають неабияких здібностей (різнороби).Мені здається, вони уже просто звикли до Англії і тепер їм треба емігрувати вже в Польшу, а не просто повернутися. Зараз дійсно не бачу сенсу переїздити полякам в Англію (та і в інші західні країни взагалі), хіба якась крута спеціальність. The_Rebel

Повідомлень: 81 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 19:33 минус 9кг за минуту - мечта любой женщины

У Нью-Йорку на пляжі акула напала на одеситку, яка емігрувала в США - жінка в критичному стані в лікарні



The New York Post пише, що акула схопила 65-річну жінку за ліву ногу трохи вище коліна за три метри від берега. Постраждала отримала ушкодження у вигляді втрати "приблизно 9 кг плоті".

https://www.bbc.com/russian/articles/ce4ze73zd51o Николай вы там тоже аккуратнее с местными акулами, может они не только женщин едят. vitaliiangel

Повідомлень: 18645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2176 раз. Подякували: 3127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 сер, 2023 19:45 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад?

Так в тому й суть заробітків: Поляки їдуть в Німеччину, Українці їхали до війни - в Польщу для того, щоб заробляти більше, а потім витрачати вдома, де дешевше. Щоб машину, квартиру купити і т.д. купити , дітей вивчити за кілька років, а не скирдувати все життя (чи виплачувати кредит) ... Так в тому й суть заробітків: Поляки їдуть в Німеччину, Українці їхали до війни - в Польщу для того, щоб заробляти більше, а потім витрачати вдома, де дешевше. Щоб машину, квартиру купити і т.д. купити , дітей вивчити за кілька років, а не скирдувати все життя (чи виплачувати кредит) ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1096 З нами з: 29.07.22 Подякував: 137 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1079108010811082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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