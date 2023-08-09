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ЛАД написав:Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так. Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ? Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.
Я говорю за себя. Для человека на минималке смысл сменить Польшу на Нидерланды ещё есть, наверное. 10-15 лет назад, когда зарплаты в Польше были намного ниже, смысл был ещё больше и поляки массово валили в более богатые страны ЕС. В последние годы некоторые вернулись. Особенно из ЮК после Брексита. Ещё ездили/ездят на заработки (как украинцы в Польшу): стройка, фермы и т.п. У меня сосед так выезжает в Германию к куму на отделку помещений на 2-3 недели, потом месяц сидит дома, пьет пиво.
Написал - не спорю, верю, что для Вас это рациональный выбор. Я говорю о подчёркнутом. Т.е. для кого-то смысл есть.
rjkz написав:Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.
Страшные вещи пишете. Неужто кризис покупательской способности на горизонте?
Вряд-ли. Во первых, машин тупо нет в наличии. Кроме тесл. Знакомые пару недель назад купили теслу, но рассматривали и варианты с ДВС - салоны пустые. Во-вторых, машины хорошо подорожали. В третьих, %% по кредиту здорово подрос. В четвертых, лизинг тоже подорожал. То есть, если раньше "владение" мащиной за 3 года обходилось в 10+\- куе, то сейчас в 25-30. При этом, новая тесла после налоговых возвратов будет стоить около 30. Система пошла в разнос, надо время пока она не стабилизируется.
ЛАД написав:............. Хороший пример. Но для полноты картины хорошо было бы знать, кем они были здесь.
В начале 90-х он был директором овощного магазина. Его жена - не знаю. ВОт, только что со своей женой разговаривал насчет них, пока ее прической занимается, то они долго разговаривают, дочку привезли в 7 летнем возрасте, то есть, сейчас ей примерно 37 лет. Старшему лет 12-13, младшему года 3. Вы зря притягиваете шаблоны "а кем они тут были". Знакомый, лет 30 ему, пламер, то есть сантехник. В Украине был офисный работник. "Занимался приватизацией земли". С деньгами (с его слов) у него и в Украине было все ок, но выиграли Гринкард, рещили ехать и уже 7 лет тут (да мне тоже странно 30-7=22 когда он был "офисным работником"). Уже купили пару лет назад 2 бдрм квартиру, сделали по местным меркам хороший ремонт, "обставили". Ауди А4 и для халтур Мерс Спринтер (он там инструменты и материалы держит). Его жена - не знаю кем была в Украине, тут закончила Сити каледж (бесполезный Кингсборо), там она хорошо подтянула лангуаге. Вроде работает ( с недавно, маленькая дочка, она с ней сидела) сейчас бухгалтером, тут это не очень высокооплачиваемая по местным меркам работа.
Не зря. И Ваши примеры это подтверждают. Директор овощного магазина в начале 90-х не особо (мягко говоря) обеспеченный человек + куча головной боли. Судя по Вашему рассказу, ему сейчас примерно 60, т.е. выехал где-то в 30 без какой-либо специальности. Для него результаты эмиграции вполне достойные. Сомневаюсь, что Вы будете удовлетворены такими.
"Офисный работник" в 22 года, у которого с деньгами "и в Украине было все ок", - в принципе возможно. Хотя, скорее всего, "мальчик на побегушках". Но тут важно - "с его слов" и что такое "ок" в его понимании в Украине. + 7 лет назад это 2015-2016 год. После девальвации 2014 его доходы могли резко упасть и он поторопился уехать. Ну и 22 года с семьёй без ребёнка (как понимаю, родили уже в США) - прекрасный возраст для эмиграции. Тем более, при рабочей специальности. В результате его достижения, скорее всего, заметно выше, чем были бы здесь.
Для человека с доходами здесь хотя бы в 2-3 тысячи долларов эти достижения были бы сомнительными.
1.В начале 90-х небедными были ребята в кожаных куртках и спортивных штанах и те, кто потом поменял их на малиновые пиджаки. Остальные - печаль. 2.Те, у кого 2-3 куе в Украине - кто они и что они такого делают, чего не могут в США?
akurt написав:Про авто: я не експерт, але трохи дивно читати, що в США там хтось купує биті авто та ремонтує, можливо не з тими спілкуюся. Звісно і таке може бути, але як велике виключення, бо кишені у всіх наповненні по-різному. Ідеш мимо автосалонів - там стоять чекають покупців сотні та тисячі авто, готових, нових та не нових. Майданчик від Форд реально вразив кількістю авто - не знають, де і подіти їх.
З ким спілкуюся в США: - завжди беруть авто в лізинг. Побачив у не самого багатого нашого хлопця BMW228 (здається, у нас таких немає) - теж сказав, що взяв в лізинг. - авто купують в тому числі в кредит на 5-7 років. Але там є проблема: вже через 3-4 роки падає в ціні рівно в 2 рази. Знаю конкретний приклад, коли купили в салоні Honda CR-V за 25000$+податки - разом вийшла в 30000$. Через 4 чи 5 роки ледве продали за 15000$. При цьому ретельно готували для продажу: дуже добре помили в середині та зовні, робили фото для сайту на фоні красивих гір. А через 15 хвилин після оголошення подзвонив хлопець, спитав чи не бита, приїхав та відразу забрав зовсім не дивлячись. - з осторогою купують не нові авто навіть у знайомих. Один легінь викупив у своєї фірми Хюндай Соната, якому було років 8 - за 10 000$. Купував тому, що знає те авто по роботі на фірмі, а воно взяло і сильно зламалося через 2 тижня. Дуже був засмучений та лаявся. - є конкретні цікаві приклади купівлі і не нових авто. В 2016 році наш хлопець з українців випадково почув, що колега по роботі продає Mercury Sable 2000 року випуску (це преміум-клас від Форда, там двигун здається 3,6 літра шкіряний салон та має 6 місць - 3 спереду). Була озвучена ціна в 2000 (дві тисячі)$. Він вирішив купити, продавець засумнівався і продав таки за 2200$. Авто було непогане, але через короткий час на Highway лопнула одна покришка, замінили всі 4. Потім раптом почала пропадати тяга та глохла. Три поїздки на СТО до мексиканців нічого не дали крім збитків кожний раз по 200$. Закінчилося тим, що перериває купу інтернету, лазив сам під авто та знайшов якусь там трубку двигуна, яка лопнула чи прорвалася. Замінив - все ОК. Після цього продав за ті самі 2200$ та взяв в лізинг новий Мерседес С300. За ціною трьох квитків на автобус в день. - звісно, є приклади, коли в авто «влюбилися» та не віддадуть ні за які гроші. Так сталося з Mini Cooper, який взяли в кредит на 7 років, вже виплатили і ніяк і нікому не хочуть продавати. Здається, спортивної комплектації та коштувало 30000$.
Це конкретні приклади з тих, що я реально знаю. Простіше та без проблем взяти нове авто в лізинг, змінювати на ще більш нове кожні три роки та платити в місяць 400-600$.
Битое для США мало кто покупает. Хотя такие есть. Тот-же Мирошниченко. А те ребята с БМВх5 и Маздой называли это не иначе как "машинокомплект" и отправляли в страны б.ссср. Ситуация с лизингом изменилась буквально недавно. Это удобно, но...стало менее выгодно. А вот рынок бу начал вовсю работать где-то с года 2 назад.
ЛАД написав:Могу Вам поверить на слово. О НЛ, уже писал, ничего не знаю. В Германии не так. Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад? Или такая ситуация именно в НЛ? Ну и скирдовать лишних 500 евро в месяц тоже неплохо.
Працював я в 2016-17 роках на фабриці в Англії з 2-ма поляками. Одному було десь 45 (розведений, діти десь хз по Європі), другому десь 30. Обоє емігрували десь на початку 2000-х і проклинали ту Польщу на чому світ стоїть. На цій фабриці працюють уже давно, більше 10 років. Зп різноробам тут платять мінімальну (ну може плюс пару центів/год) - на той час виходило десь 1000 фунтів на руки. Але вони не працювали 8 годин, так як лінь, а лише 6-7, то виходило приблизно 800 фунтів. Можливо дійсно за час їх відсутності Польша сильно піднялася, бо я їх під..бував, як це так, наші люди їдуть до Вас і отримують до 700-1000Євро, а ви тут у приймах все життя і маєте те саме. А вдома ж і стіни поможуть, і, думаю, можна легше піднятися людям, що не мають неабияких здібностей (різнороби). Мені здається, вони уже просто звикли до Англії і тепер їм треба емігрувати вже в Польшу, а не просто повернутися. Зараз дійсно не бачу сенсу переїздити полякам в Англію (та і в інші західні країни взагалі), хіба якась крута спеціальність.
ЛАД написав:Т.е. получается, что за среднюю зарплату в Польше и НЛ уровень жизни примерно одинаковый? Тогда почему у поляков проблема с массовым выездом на заработки на Запад?
Так в тому й суть заробітків: Поляки їдуть в Німеччину, Українці їхали до війни - в Польщу для того, щоб заробляти більше, а потім витрачати вдома, де дешевше. Щоб машину, квартиру купити і т.д. купити , дітей вивчити за кілька років, а не скирдувати все життя (чи виплачувати кредит) ...