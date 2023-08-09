Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Є ще один чинник крім зарплатні: суттєва допомога з України. Рівно тиждень тому сиділи з нашою пані в кафе в Eindhoven (The Netherlands): - я живу в Нідерландах з мамою, якій майже 80. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають. - одна дочка живе поруч з новим чоловіком. На повному держзабезпеченні за рахунок короля Олександра-Віллєма. Ще й трохи грошей дають.
Отут Ви не праві. За рахунок пересічних голландців, які вджобують.
akurt написав:- чоловік колотить бабло в Україні не по-дитячому (Примітка: я знаю на чому, не можу написати). Нам надсилає. Нам всім добре. Виїжджати не збираємося.
У нас теж був на вибір Нідерланди для еміграції, але саме через виділене - не обрали цю країну. Дуже високі податки. Не може бути всім однаково добре. Якщо хтось отримує "плюшки" чи соціал - то в когось ці гроші забирають.
rjkz написав: Поэтому и делаются состояния на переправке американских битков и утопленников в Украину. То, что в США - мусор, в Украине пользуется спросом. "Самый лучший бизнес на товарах для бедных. У них конечно денег мало, зато бедных - до хрена". Кстати, объемы спроса из стран бывшего союза до того огромны, что некогда бросовые цены на американских аукционах выросли до вполне таких реальных цен. Времена, когда за несколько сотен можно было купить слегка придавленную тачку, остались далеко в прошлом. Помниться, году эдак в 2016 смотрел канал ребят, они скупали битки в США и отправляли в страны б.союза, но тогда этим занимались не только лишь все, БМВ х5, пригнутый с угла капот, разбитая фара, придавленный бампер и слегка крыло. 950 долларов.Годовалая Мазда 6, догнала кого-то, на ходу. нужна замена капота, бампера, фар, передних крыльев , может еще что. стрельнула подушка в руле. 325 долларов. Сейчас такого даже близко нет.
Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18года Не видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара). Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти авто Если найдёте тот ролик 16года - поделитесь Знаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ.
А шо, ваш планшет тянет ютуб? Удивительно! Трулию и Зиллоу не тянет, а ютуб тянет. В 2016 еще тема не была избита, в 2018 этим занимались уже многие. И не только из США. Знакомый уехал в Канаду, там наладил процесс, потом вернулся в Украину за женой, но тут пришел ковид и границы закрыли. Сидел в Киеве, тягал из Канады битки, имея 500-1500 на каждой. В апреле 2020 года продал 10 машин. Для Киева сносный доход. Кстати, опять-таки, ролик смотрел году эдак 2016-2017, семья переехала в Канаду, женщина заходила перед работой в кафе выпить кофу, общалась с владелицей. И та спращивала как идет их адаптация. И вот в один из дней та ей похвасталась, что муж сдал на права. Та спросила или у них есть машина, на что она ответила что нет. Тогда владелица кафе спросила или они согласятся принять в дар ее мазду 3, на которой она не ездит. Те взяли. Сейчас даже в зажиточной США такие подарки не делают. Раньше надо было везти машину на свалку или в Армию спасения, чтобы отдать за 300 долларов или чек, что принята машина и потом с налогов списать 300 долларов. Сейчас рынок бу авто бодро функционирует. Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.
Труллио и Зиллио заточены не под андроид и не под говносамсунг куплю новый - вам сразу отпишу и попрошу ссылки на квартиры по 3куе метр в хорошем месте с хорошим ремонтом Хотел бы увидеть те дрова - мазда3 - что её утилизовать ещё три сотни стоит, может то 323 года так 1991го? Кстати привезти авто с аукционов никогда не стоило 1500уе, даже куба годовалого, комиссия макс была 600 и это не у одинокого шаромыжника и на этом мало кто стал миллионером кроме тех, кто эти авто ремонтировал и на пике продавал(до 5куе рубилось на чём то приличном, типа рав4 3х летки или туарега 5ти летки) С началом войны полтора года назад после застоя в продажах из за НГ пики и заработки как рукой сняло(а может просто слишком много сапожников купили акции)
Где-то с месяц назад в новостях было, что за первый месяц лета этого года на НЙских пляжах было 10 нападений акул. Правда все они были менее травматичные. Связано это с тем, что вода на пляжах НЙ стала намного чище и теплее. Знакомая пловчиха, бывшая киевлянка, сказала, что это правда. Она плавает в океане почти каждый день начиная с позднего мая и заканчивая октябрем. На Рокуэй я не был, но в самом начале ковида ездил по работе на Фар-Рокуэй (это еще дальще от меня. И то и другое - Квинс), был там недалеко от пляжа и иногда были возможности поплавать. Это было очень необычно - пляж до горизонта в одну сторону и в другую и ниодного человека.
Сейчас акул у берега отслеживают дронами, вчера в новостях показали вид сверху стайки из 3-х или 4-х совсем немаленьких таких акул.
3 метра от берега как-то слишком близко. Там же воды по колено должно быть. Как акула туда вообще могла заплыть? Или там пляж типа 1 метр и сразу обрыв с 2м глубиной?
Не знаю как на Рокуэй, на Фарокуэй есть такие места. Ну не 3, но метров 5-8 и уже глубоко. Когда ехал на А-трейне , он идет вдоль линии берега на Рокуей, в сильный шторм волны огромные. Очень...бодрит. По характеру береговой линии, вполне может быть и такое, что глубина большая. Там узкая полоса песчаного пляжа, но много мест огражденных забором, купатться нельзя. И еще, там очень сильно пострадали дома во время Сэнди, поэтому много чего снесли и построили новое.
барабашов написав:Есть такой сайт - bidfax - и на нём есть истории всех таких продаж с 18года Не видел ни разу чтоб "придавленная" свежая машина шла по цене лома, тем более такая дорогая изначально как Х5(и любой в принципе солидный внедорожник, не Туксон или Витара). Кроме нас и Кавказа с рашей такие авто гребёт вся латинская америка, а там рынок побездоннее, народа под миллиард наверно живёт(с мексами, Кубой и Венесуэлой), и перевозка с растаможкой намного дешевле, и они формируют спрос и цены на эти авто Если найдёте тот ролик 16года - поделитесь Знаю что запретительную растаможку у нас убрали позже, когда накрылся АвтоЗАЗ.
А шо, ваш планшет тянет ютуб? Удивительно! Трулию и Зиллоу не тянет, а ютуб тянет. В 2016 еще тема не была избита, в 2018 этим занимались уже многие. И не только из США. Знакомый уехал в Канаду, там наладил процесс, потом вернулся в Украину за женой, но тут пришел ковид и границы закрыли. Сидел в Киеве, тягал из Канады битки, имея 500-1500 на каждой. В апреле 2020 года продал 10 машин. Для Киева сносный доход. Кстати, опять-таки, ролик смотрел году эдак 2016-2017, семья переехала в Канаду, женщина заходила перед работой в кафе выпить кофу, общалась с владелицей. И та спращивала как идет их адаптация. И вот в один из дней та ей похвасталась, что муж сдал на права. Та спросила или у них есть машина, на что она ответила что нет. Тогда владелица кафе спросила или они согласятся принять в дар ее мазду 3, на которой она не ездит. Те взяли. Сейчас даже в зажиточной США такие подарки не делают. Раньше надо было везти машину на свалку или в Армию спасения, чтобы отдать за 300 долларов или чек, что принята машина и потом с налогов списать 300 долларов. Сейчас рынок бу авто бодро функционирует. Знакомая ездила на лизинговом РХ350, когда лиз закончился, выкупила его и продала за 25 куе. Раньще она таким не замарачивалась. И так делают многие, кто раньше просто сдавал обратно мащину.
Труллио и Зиллио заточены не под андроид и не под говносамсунг куплю новый - вам сразу отпишу и попрошу ссылки на квартиры по 3куе метр в хорошем месте с хорошим ремонтом Хотел бы увидеть те дрова - мазда3 - что её утилизовать ещё три сотни стоит, может то 323 года так 1991го? Кстати привезти авто с аукционов никогда не стоило 1500уе, даже куба годовалого, комиссия макс была 600 и это не у одинокого шаромыжника и на этом мало кто стал миллионером кроме тех, кто эти авто ремонтировал и на пике продавал(до 5куе рубилось на чём то приличном, типа рав4 3х летки или туарега 5ти летки) С началом войны полтора года назад после застоя в продажах из за НГ пики и заработки как рукой сняло(а может просто слишком много сапожников купили акции)
А я не писал, что "привезти стоило 1500 уе". Вы как пишите тяп-ляп так и читаете. Я написал, что "имел на каждой 500-1500". Это заработок. И возил из Канады, а не СЩА.
rjkz написав: перескажу рассказ от "дяди Миши" Встречал он как-то новых эмигрантов на своем "эмигрантовозе". Спрашивает, у вас там (в мацкве) кто-то остался? - Да, мама жены. - А почему с собой не взяли? - А кем она будет в Америке? А там она - ВДОВА АКАДЕМИКА!
И что вас так шокировало? Наверняка прокрасная квартира в хорошей локации, спецклиника, прислуга, запасы, знакомые, друзья ее возраста. Возможно, ей выплачивают часть академической стипендии. Вывозить "детей на перспективу" ей не нужно. Мы бы тоже не поехали, если бы не война.
Я був весною. Прикольно. Мені більше зайшло, ніж Закопане. Може через те, що близько до Німеччини, може через те, що менше двіжу і є певна історична складова, чого немає в Закопане. Атмосфера старих європейських ккрортів. Довкола багато замків. Жив в świeradów-zdrój. Але ціни на нерухомість там ого-го)