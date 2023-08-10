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#<1 ... 1081108210831084 Додано: Чет 10 сер, 2023 07:43 ЛАД написав: flyman написав: ..............

Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html

в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років. ..............Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 рокив контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.

Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.

У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.

Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.

По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн. Спасибо.Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. BIGor

Повідомлень: 8047 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 08:38 BIGor написав: ЛАД написав: flyman написав: ..............

Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html

в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років. ..............Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 рокив контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.

Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.

У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.

Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.

По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн. Спасибо.Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

аудитор міг би знати, що ворк уа відсвічує з.п. після податків, а Держстат, який перестав публікувати дані (атопутіннападьот) до податків аудитор міг би знати, що ворк уа відсвічує з.п. після податків, а Держстат, який перестав публікувати дані (атопутіннападьот) до податків flyman

Повідомлень: 32136 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 08:43 ЛАД написав: flyman написав: ..............

Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html

в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років. ..............Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 рокив контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.

Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.

У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.

Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.

По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн. Спасибо.Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Не цікавився, що в Харкові пропонують працівникам, знаю, що в Києві колишній студент влаштувався в офіс на з.п. більше 16К грн. на руки. Тому дані ворк уа, думаю більш-менш адекватні.



Стрибок витрат, думаю по тій причині, що перший ковідонойний рік більше сидів в норі, і доїдав-доношував що було, а в 2021 почав з неї висовувати носа і дивитися в майбутнє та поповнювати запаси, ІМНО. Не цікавився, що в Харкові пропонують працівникам, знаю, що в Києві колишній студент влаштувався в офіс на з.п. більше 16К грн. на руки. Тому дані ворк уа, думаю більш-менш адекватні.Стрибок витрат, думаю по тій причині, що перший ковідонойний рік більше сидів в норі, і доїдав-доношував що було, а в 2021 почав з неї висовувати носа і дивитися в майбутнє та поповнювати запаси, ІМНО. flyman

Повідомлень: 32136 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 09:33 BIGor написав: Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

Цікаво, що наш знавець КРЖН, еміграції та ще нерухомості 197 кран світу (тобто всього того, в чому повний нуль) зараз пише для росіян інструкції, як заробити за 2 роки 110 400 доларів готівкою.

Правда, як це зажди буває у великих та грандіозних знавців грошей, є в тому "прокол": рекомендує росіянам вкладувати 110 400 доларів купюрами в - цитую - в "трёхлитровую банку".

Тобто що таке "гроші" так і не знає... Але треба віддати належне: пише пише та пише кумедні розповіді про небувале та небувальшину... Цікаво, що наш знавець КРЖН, еміграції та ще нерухомості 197 кран світу (тобто всього того, в чому повний нуль) зараз пише для росіян інструкції, як заробити за 2 роки 110 400 доларів готівкою.Правда, як це зажди буває у великих та грандіозних знавців грошей, є в тому "прокол": рекомендує росіянам вкладувати 110 400 доларів купюрами в - цитую - в "трёхлитровую банку".Тобто що таке "гроші" так і не знає... Але треба віддати належне: пише пише та пише кумедні розповіді про небувале та небувальшину... akurt

Повідомлень: 8162 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1081108210831084 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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