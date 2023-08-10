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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 07:43

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html
в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:38

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html
в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

аудитор міг би знати, що ворк уа відсвічує з.п. після податків, а Держстат, який перестав публікувати дані (атопутіннападьот) до податків
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:43

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html
в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Не цікавився, що в Харкові пропонують працівникам, знаю, що в Києві колишній студент влаштувався в офіс на з.п. більше 16К грн. на руки. Тому дані ворк уа, думаю більш-менш адекватні.

Стрибок витрат, думаю по тій причині, що перший ковідонойний рік більше сидів в норі, і доїдав-доношував що було, а в 2021 почав з неї висовувати носа і дивитися в майбутнє та поповнювати запаси, ІМНО.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:33

  BIGor написав:Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

Цікаво, що наш знавець КРЖН, еміграції та ще нерухомості 197 кран світу (тобто всього того, в чому повний нуль) зараз пише для росіян інструкції, як заробити за 2 роки 110 400 доларів готівкою.
Правда, як це зажди буває у великих та грандіозних знавців грошей, є в тому "прокол": рекомендує росіянам вкладувати 110 400 доларів купюрами в - цитую - в "трёхлитровую банку".
Тобто що таке "гроші" так і не знає... Але треба віддати належне: пише пише та пише кумедні розповіді про небувале та небувальшину...
akurt
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