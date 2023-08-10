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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 07:43
ЛАД написав:
Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.
Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
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BIGor
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:38
BIGor написав: ЛАД написав:
Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.
Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
аудитор міг би знати, що ворк уа відсвічує з.п. після податків, а Держстат, який перестав публікувати дані (атопутіннападьот) до податків
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flyman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:43
ЛАД написав:
Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.
Не цікавився, що в Харкові пропонують працівникам, знаю, що в Києві колишній студент влаштувався в офіс на з.п. більше 16К грн. на руки. Тому дані ворк уа, думаю більш-менш адекватні.
Стрибок витрат, думаю по тій причині, що перший ковідонойний рік більше сидів в норі, і доїдав-доношував що було, а в 2021 почав з неї висовувати носа і дивитися в майбутнє та поповнювати запаси, ІМНО.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 09:33
BIGor написав:
Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
Цікаво, що наш знавець КРЖН, еміграції та ще нерухомості 197 кран світу (тобто всього того, в чому повний нуль) зараз пише для росіян інструкції, як заробити за 2 роки 110 400 доларів готівкою.
Правда, як це зажди буває у великих та грандіозних знавців грошей, є в тому "прокол": рекомендує росіянам вкладувати 110 400 доларів купюрами в - цитую - в "трёхлитровую банку
".
Тобто що таке "гроші" так і не знає... Але треба віддати належне: пише пише та пише кумедні розповіді про небувале та небувальшину...
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akurt
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