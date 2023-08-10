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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48
BIGor написав: ЛАД написав:
Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.
Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
відкрий для себе олх та ворк.уа
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flyman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:11
akurt написав:
Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварити
ры средне-статичтиче
скому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за
2020...2023 составляють
в среднем в месяц, соответсве
нно $104, $132, $134 и $145
" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки
"...
Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...
Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.
По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.)
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The_Rebel
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:18
The_Rebel написав: akurt написав:
Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварити
ры средне-статичтиче
скому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за
2020...2023 составляють
в среднем в месяц, соответсве
нно $104, $132, $134 и $145
" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки
"...
Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...
Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.
По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.)
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?
Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 сер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:24
flyman написав: The_Rebel написав: akurt написав:
Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварити
ры средне-статичтиче
скому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за
2020...2023 составляють
в среднем в месяц, соответсве
нно $104, $132, $134 и $145
" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки
"...
Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...
Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.
По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.)
то не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне, а от в Кракові іпотека".
А пан пропонує інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра.
Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:26
The_Rebel написав:
Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло
це козирний козир який нема чим крити: Маріуполь (?? мова про Київ, і бац передьорг на Марік!!!), а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.
Не зрозуміло, до чого крайнощі, якщо розрахунок показує, що із середньою з.п., без іпотеки, якщо задатися ціллю, можна нахом"ячити за 5 років на гостинку в Києві в непоганій локації.
Але з еміграції лунає: "КРЖН недоступний а от в США кожен понаїх до пенсії може виплатити свій власний фанерний будинок".
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 сер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:31
flyman написав:
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?
Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".
Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:31
flyman написав: The_Rebel написав:
Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло
це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.
Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу...
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:33
The_Rebel написав:
а потім як заживууу...
... десь після 60-ти на Філіпінах з пігулками й крапельницями
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:34
Faceless написав: flyman написав:
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?
Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".
Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання
Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 сер, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:35
ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час.
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