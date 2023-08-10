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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1082108310841085> Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48 BIGor написав: ЛАД написав: flyman написав: ..............

Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html

в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років. ..............Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 рокив контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.

Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.

У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.

Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.

По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн. Спасибо.Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

відкрий для себе олх та ворк.уа відкрий для себе олх та ворк.уа flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:11 akurt написав: Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кваритиры средне-статичтическому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за 2020...2023 составляють в среднем в месяц, соответсвенно $104, $132, $134 и $145" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...

Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...

Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати. Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварры средне-статскому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь2020...2023 составляв среднем в месяц, соответнно" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.

По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.) По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.) The_Rebel

Повідомлень: 86 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:18 The_Rebel написав: akurt написав: Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кваритиры средне-статичтическому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за 2020...2023 составляють в среднем в месяц, соответсвенно $104, $132, $134 и $145" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...

Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...

Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати. Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварры средне-статскому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь2020...2023 составляв среднем в месяц, соответнно" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.

По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.) По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.)

То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".



А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?



Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються". Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 сер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:24 flyman написав: The_Rebel написав: akurt написав: Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кваритиры средне-статичтическому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь в за 2020...2023 составляють в среднем в месяц, соответсвенно $104, $132, $134 и $145" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...

Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...

Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати. Читають росіяни свіжий допис за 9 серпня 2023 та мліють від легкості життя: "Для покупки первой смарт-кварры средне-статскому работнику..." і вони вже уявляють, як знімають за 100$ кімнату, в тому кублі "расходы на жизнь2020...2023 составляв среднем в месяц, соответнно" та саме з того кубла мабуть і виповзають "лічинки"...Я навіть не розумію, навіщо форумчани мріють - як написано на попередінй сторінці - про посаду "Генерального директора Укрзалізниці": є ж метод інший простий доступний...Все з подробицями описано та економічно обгрунтовано. Брати і виконувати.

По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.) По плану пропонується віддати 9 років свого життя (мешкати у кімнаті, по суті - в гуртожитку, виживати на 100 дол/міс), щоб заробити на 2 кавалірки. І що додадуть до якості життя ці 2 кавалірки? Скільки не знаю людей, то вже краще ці 9 років прожити нормально на зйомній квартирі, подорожувати, ходити у ресторани, на побачення, тусовки з друзями, тобто відчувати смак життя, бо ніхто тобі ці 9 років не поверне. А квартири у всіх моїх оточуюючих і так потім якось само собою появляються по моїм спостереженням. Комусь у спадок перепаде, хтось вдало женився/вийшов заміж, хтось десь намутив, у когось кар'єра вгору пішла і т.п. Ну а якщо вже такий невдаха, що нічого з цього не вийшло, то все рівно краще отримати задоволення від життя у молодшому віці, а не хомячити на кавалірки, бо в старшому віці уже багато чого з цього не буде (тусовки з друзями, побачення, деякі подорожі вже не так цікаві, наприклад гірські походи і тп.)

то не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне, а от в Кракові іпотека".



А пан пропонує інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра. то не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне, а от в Кракові іпотека".А пан пропонує інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра.

Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло The_Rebel

Повідомлень: 86 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:26 The_Rebel написав: Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло

це козирний козир який нема чим крити: Маріуполь (?? мова про Київ, і бац передьорг на Марік!!!), а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.



Не зрозуміло, до чого крайнощі, якщо розрахунок показує, що із середньою з.п., без іпотеки, якщо задатися ціллю, можна нахом"ячити за 5 років на гостинку в Києві в непоганій локації.



Але з еміграції лунає: "КРЖН недоступний а от в США кожен понаїх до пенсії може виплатити свій власний фанерний будинок". це козирний козир який нема чим крити: Маріуполь (?? мова про Київ, і бац передьорг на Марік!!!), а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.Не зрозуміло, до чого крайнощі, якщо розрахунок показує, що із середньою з.п., без іпотеки, якщо задатися ціллю, можна нахом"ячити за 5 років на гостинку в Києві в непоганій локації.Але з еміграції лунає: "КРЖН недоступний а от в США кожен понаїх до пенсії може виплатити свій власний фанерний будинок". Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 сер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:31 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".



А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?



Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".

Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання Faceless

Модератор Повідомлень: 33586 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:31 flyman написав: The_Rebel написав: Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло

це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день. це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.

Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу... Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу... The_Rebel

Повідомлень: 86 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:33 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: а потім як заживууу... а потім як заживууу...

... десь після 60-ти на Філіпінах з пігулками й крапельницями ... десь після 60-ти на Філіпінах з пігулками й крапельницями Faceless

Модератор Повідомлень: 33586 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:34 Faceless написав: flyman написав: То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".



А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?



Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".

Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання

Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві. Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві. Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 сер, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1097 З нами з: 29.07.22 Подякував: 137 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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