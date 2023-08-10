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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1082108310841085 Додано: Чет 10 сер, 2023 13:37 Дюрі-бачі написав: ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 не пахав, даремно змарнований час. ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 не пахав, даремно змарнований час.

Кому як повезло, в мене молодість припала на деградацію та занепад 90х, ото там добрий квест був на виживання. Не до думок про власне житло було.

Чути скіглення, як зараз погано, КРЖН недоступний, звучить як блюзнірство. Кому як повезло, в мене молодість припала на деградацію та занепад 90х, ото там добрий квест був на виживання. Не до думок про власне житло було.Чути скіглення, як зараз погано, КРЖН недоступний, звучить як блюзнірство. flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:40 Faceless написав: flyman написав: То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".



А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?



Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".

Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання

Я також прихильник цього варіанту, але жалію за тими 4 роками життя, що повівся на скирдування і знімав квартиру на кількох осіб. Десь до 22-23 з друзями це ще досить круто, але потім ця общага вже не приколює. Зрозумів, що треба дивитися в сторону більшого заробітку, а не менших витрат Я також прихильник цього варіанту, але жалію за тими 4 роками життя, що повівся на скирдування і знімав квартиру на кількох осіб. Десь до 22-23 з друзями це ще досить круто, але потім ця общага вже не приколює. Зрозумів, що треба дивитися в сторону більшого заробітку, а не менших витрат The_Rebel

Повідомлень: 86 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:45 The_Rebel написав: flyman написав: The_Rebel написав: Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло

це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день. це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.

Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу... Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу...

Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700, ще $150 маю пасивний дохід, витрачаю $450 інвестую $300 ... закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю (а не: страхового стажу для мізерної пенсії нема, отримую від держави соціальну допомогу $50, погана влада, злі олігархи, кляті рептилоіди, ганебні демократи, виберу комуністів вони все поділять чесно ...) Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700, ще $150 маю пасивний дохід, витрачаю $450 інвестую $300 ... закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю (а не: страхового стажу для мізерної пенсії нема, отримую від держави соціальну допомогу $50, погана влада, злі олігархи, кляті рептилоіди, ганебні демократи, виберу комуністів вони все поділять чесно ...) Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 сер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:48 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві. Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві.

Як і в Україні насправді

flyman написав: Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700 Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700

Щось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40%

flyman написав: закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю

Тобто планується що витрати після закінчення працездатного віку в 3-4 рази більше за все життя до працездатного віку... Це якщо інфаркт раніше не покладе після такого життя Як і в Україні насправдіЩось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40%Тобто планується що витрати після закінчення працездатного віку в 3-4 рази більше за все життя до працездатного віку... Це якщо інфаркт раніше не покладе після такого життя Faceless

Модератор Повідомлень: 33586 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:51 Faceless написав: flyman написав: Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві. Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві.

Як і в Україні насправді

flyman написав: Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700 Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700

Щось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40% Як і в Україні насправдіЩось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40%

Так, тільки один ньюанс, ні Бігор ні rjkz ще її не отримали, але розказують, що знайома сусіда переселенця казала, що чула що хтось із емігрантів в другому поколінні взяв у іпотеку будинок за $1М (дбайливі батьки емігранти подбали про таку можливість отримати діти: "ми по людськи не пожили, зато діти хай поживуть") Так, тільки один ньюанс, ні Бігор ні rjkz ще її не отримали, але розказують, що знайома сусіда переселенця казала, що чула що хтось із емігрантів в другому поколінні взяв у іпотеку будинок за $1М (дбайливі батьки емігранти подбали про таку можливість отримати діти: "ми по людськи не пожили, зато діти хай поживуть") flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:56 Дюрі-бачі написав: ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час. ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час.

Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?

Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату) Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату) The_Rebel

Повідомлень: 86 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:57 flyman написав: То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".

Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки. Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки. Gastarbaiter Повідомлень: 2718 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 13:59 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час. ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час.

Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?

Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату) Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату)

так більшість і робить, і скіглить, і вибирає популістів, і знову скіглить, а потім сидить біля розбитого корита (бо філософія така: от я буду напрягатися, а потім прилетить метеорит, тому буду жити в сьогодні в кайф, бо все марно ... а метеорит не прилітає, і ніфіга нема, життя не справедливе, треба відняти в багатших і поділити по чесному бідним) так більшість і робить, і скіглить, і вибирає популістів, і знову скіглить, а потім сидить біля розбитого корита (бо філософія така: от я буду напрягатися, а потім прилетить метеорит, тому буду жити в сьогодні в кайф, бо все марно ... а метеорит не прилітає, і ніфіга нема, життя не справедливе, треба відняти в багатших і поділити по чесному бідним) flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 14:03 Gastarbaiter написав: flyman написав: То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою". То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".

Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки. Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки.

Можливо, але в мене ніхто із знайомих в Польщі навіть на перший внесок на іпотеку не зібрав.

Вище ж писав, більшість живе "сьогодні і зараз, бо завтра метеорит і пздц, тоді виходить що марно напрягався, потратив життя зря як останній лох" Можливо, але в мене ніхто із знайомих в Польщі навіть на перший внесок на іпотеку не зібрав.Вище ж писав, більшість живе "сьогодні і зараз, бо завтра метеорит і пздц, тоді виходить що марно напрягався, потратив життя зря як останній лох" flyman

Повідомлень: 32144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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