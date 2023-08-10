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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 13:37
Дюрі-бачі написав:
ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 не пахав, даремно змарнований час.
Кому як повезло, в мене молодість припала на деградацію та занепад 90х, ото там добрий квест був на виживання. Не до думок про власне житло було.
Чути скіглення, як зараз погано, КРЖН недоступний, звучить як блюзнірство.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:40
Faceless написав: flyman написав:
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
А якщо працює двоє пересічених, то ціль в два рази швидше досягається, ні?
Але пан має інший план: пропурхати як метелик молодість та зрілі роки, а як перестануть брати на роботу, то звалити на історичну батьківщину в дідівську хату (а якщо війна, то біженцем в Німеччину на соціал), або щось відвалиться від предків, або прийде кар"єра, або вдало жениться/заміж та відіжме собі столичну жилплощу, намутить мутки. Головне, що "квартири самі по собі появляються".
Як на мене, раціональнішим є план з категорії середнооплачуваних перейти в категорію вище, жити більш-менш повноцінно, і за 5-10 років назбирати на житло (трохи краще за кавалірки в дупі світу) не просравши ці 5-10 років на суцільне виживання
Я також прихильник цього варіанту, але жалію за тими 4 роками життя, що повівся на скирдування і знімав квартиру на кількох осіб. Десь до 22-23 з друзями це ще досить круто, але потім ця общага вже не приколює. Зрозумів, що треба дивитися в сторону більшого заробітку, а не менших витрат
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:45
The_Rebel написав: flyman написав: The_Rebel написав:
Якщо вибирати між цими 2-ма крайностями - то як на мене цей план кращий 100%. Зато буде що згадати. Бо в житті різне може трапитися. Допустимо хтось в Маріуполі пішов по плану "кавалірок" і пропурхав молодість скрирдуючи на старість. У підсумку дуже гірко вийшло
це козирний козир: Маріуполь, а чому не прилетить Нубіра і всім гаплик, тому живем як останній день кожен день.
Ну і жити так, як ніби безсмертний, також не хочеться. Ось зараз піднажму, зекономлю на собі і всьому, а потім як заживууу...
Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700, ще $150 маю пасивний дохід, витрачаю $450 інвестую $300 ... закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю (а не: страхового стажу для мізерної пенсії нема, отримую від держави соціальну допомогу $50, погана влада, злі олігархи, кляті рептилоіди, ганебні демократи, виберу комуністів вони все поділять чесно ...)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 сер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:48
flyman написав:
Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві.
Як і в Україні насправді
flyman написав:
Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700
Щось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40%
flyman написав:
закінчується працездатний вік: заробляю 0, пасивний дохід $1000+ його і витрачаю
Тобто планується що витрати після закінчення працездатного віку в 3-4 рази більше за все життя до працездатного віку... Це якщо інфаркт раніше не покладе після такого життя
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:51
Faceless написав: flyman написав:
Ніхто не заважає взяти доступну іпотеку в Кракові (як Бігор) або NY (як rjkz) і жити у задоволенні, не витрачати 5 років "суцільного виживання" на перше власне житло в Києві.
Як і в Україні насправді
flyman написав:
Не так, а так: зараз живу оренді, заробляю $500 витрачаю $250 інвестую $250, через 5 років: живу в своєму не в оренді, заробляю $600, витрачаю $350 інвестую $250, ще через 5 років: заробляю $700
Щось дуже сумний прогрес по доходах. 15 років - всього +40%
Так, тільки один ньюанс, ні Бігор ні rjkz ще її не отримали, але розказують, що знайома сусіда переселенця казала, що чула що хтось із емігрантів в другому поколінні взяв у іпотеку будинок за $1М (дбайливі батьки емігранти подбали про таку можливість отримати діти: "ми по людськи не пожили, зато діти хай поживуть")
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:56
Дюрі-бачі написав:
ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час.
Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?
Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату)
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:57
flyman написав:
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:59
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО найкраще напружитись і пахати десь з 20 до 30, а потім можна і пожити в своє задоволення. Особисто я дуже жалкую, що до 26 взагалі жив для вражень, а по справжньому пахати почав тільки в 29, даремно змарнований час.
Хм, добре якщо напахане з 20 до 30 дозволить після жити в своє задоволення. Тоді я за) Але як з цим поможуть 2 кавалірки, я не знаю. Часто буває так, що пашеш з 20 до 30, а потім... пашеш далі з 30 до 40 і по кругу. Моя стратегія - взагалі не економити, якщо мала база, краще ці гроші потратити на себе та розвиток. Наприклад, якщо маєш 500 у.е. (середня з.п. з плану Флая), то який сенс взагалі скирдувати? Ну навіть якщо 5 років будеш себе ужимати, то наскирдуєш максимум 10-ку зелених і що, будеш щасливішим?
Краще живи, трать на себе, розвивайся. Якщо дійдеш до доходу 3 тис, до ту десятку без особливого напрягу за півроку наскирдуєш. А якщо так і залишишся на 500 дол, значить не твое воно, краще вже профукати молодість на розваги і сподіватися в старості на батьківську хату)
так більшість і робить, і скіглить, і вибирає популістів, і знову скіглить, а потім сидить біля розбитого корита (бо філософія така: от я буду напрягатися, а потім прилетить метеорит, тому буду жити в сьогодні в кайф, бо все марно ... а метеорит не прилітає, і ніфіга нема, життя не справедливе, треба відняти в багатших і поділити по чесному бідним)
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:03
Gastarbaiter написав: flyman написав:
То не план, о розрахунок для тих хто скіглить "житло в Києві недоступне житло для пересіченого, а от в Кракові така перспектива з іпотекою".
Та з таким планом можна практично будь-де за 5-7 років на кавалірку наскирдувати без жодної іпотеки.
Можливо, але в мене ніхто із знайомих в Польщі навіть на перший внесок на іпотеку не зібрав.
Вище ж писав, більшість живе "сьогодні і зараз, бо завтра метеорит і пздц, тоді виходить що марно напрягався, потратив життя зря як останній лох"
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