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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48
BIGor написав: ЛАД написав:
Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.
Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.
відкрий для себе олх та ворк.уа
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:37
stm написав: airmax78 написав: Дюрі-бачі написав:airmax78
В кожного свої знайомі. В мене вже ~20%, хто зміг виїхати "доглядати хворих родичів", продали житло в Україні і купили собі закордоном, переважно в Чехії. Ще 40% на "низькому старті" в очікуванні перемоги і відкриття кордону. 40% готові розглянути варіанти повернення родин додому, якщо в Україні буде робота і зарплати співставні з Європою і будуть гаратнтії не повторення війни.
Закордоном працює 100% знайомих (переважна більшість почала влаштовуватись на роботу десь влітку 2022 ).
Хвала Богу мене оточують справжні люди, а нє вот ето вот всьо.
Макс, бросайте, у нас безработица и поэтому притарабань всё население выехавших с детьми обратно мы сразу проиграем войну. Недовольные должны быть ровным пластом по всему ЕС, США и Канаде.
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:41
airmax78 написав:
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает.
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