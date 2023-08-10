RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html
в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

відкрий для себе олх та ворк.уа
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:
  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:airmax78 В кожного свої знайомі. В мене вже ~20%, хто зміг виїхати "доглядати хворих родичів", продали житло в Україні і купили собі закордоном, переважно в Чехії. Ще 40% на "низькому старті" в очікуванні перемоги і відкриття кордону. 40% готові розглянути варіанти повернення родин додому, якщо в Україні буде робота і зарплати співставні з Європою і будуть гаратнтії не повторення війни.
Закордоном працює 100% знайомих (переважна більшість почала влаштовуватись на роботу десь влітку 2022 ).

Хвала Богу мене оточують справжні люди, а нє вот ето вот всьо.

Макс, бросайте, у нас безработица и поэтому притарабань всё население выехавших с детьми обратно мы сразу проиграем войну. Недовольные должны быть ровным пластом по всему ЕС, США и Канаде.

До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
airmax78
 
Повідомлень: 42491
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:41

  airmax78 написав:До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1081108210831084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9074)
10.08.2023 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.