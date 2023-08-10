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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085>
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html
в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.
Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.
У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.
Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.
По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

відкрий для себе олх та ворк.уа
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:
  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:airmax78 В кожного свої знайомі. В мене вже ~20%, хто зміг виїхати "доглядати хворих родичів", продали житло в Україні і купили собі закордоном, переважно в Чехії. Ще 40% на "низькому старті" в очікуванні перемоги і відкриття кордону. 40% готові розглянути варіанти повернення родин додому, якщо в Україні буде робота і зарплати співставні з Європою і будуть гаратнтії не повторення війни.
Закордоном працює 100% знайомих (переважна більшість почала влаштовуватись на роботу десь влітку 2022 ).

Хвала Богу мене оточують справжні люди, а нє вот ето вот всьо.

Макс, бросайте, у нас безработица и поэтому притарабань всё население выехавших с детьми обратно мы сразу проиграем войну. Недовольные должны быть ровным пластом по всему ЕС, США и Канаде.

До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:41

  airmax78 написав:До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:15

  stm написав:
  airmax78 написав:До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает.

Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну.

Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:32

  Faceless написав:
  airmax78 написав:До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну.

Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде.

Якщо б так було, то в 1948му році проект "Ізраїль" наказав би довго жити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:35

  airmax78 написав:Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати.

Сепаров Валер в Одессе тоже хватает, уверенна это не просто пламенные слова патриота :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:39

stm
прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы :evil:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:59

  konstantin kirovograd написав:stm
прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы :evil:

Абсолютно и немцев я не виню. Где в Украине общая база розыска с фото, паспортами, кодами? Автоматом передаваемая в Интерпол? А орки отлично преследуют наших по такому принципу Маркив в пример, не единственный к сожалению. Говорят что даже Залужного преследовали. Почему им удается, а нам нет?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:05

  airmax78 написав:............
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Не пишите о том, чего не понимаете.
В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности.
ЛАД
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