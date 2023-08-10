Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1082108310841085> Додано: Чет 10 сер, 2023 12:48 BIGor написав: ЛАД написав: flyman написав: ..............

Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 роки

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/2023.html

в контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років. ..............Для ЛАД табличка із з.п. по Києву за останні 4 рокив контексті купівлі першої кавалірки на КРЖН за 5 років.

Спасибо.

Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.

У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.

Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.

По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн. Спасибо.Интересно, на чём основаны Ваши расчёты расходов на жизнь.У Вас почему-то скачок расходов в 2021 - $132 по сравнению с $104 в 2020, хотя, вроде, в 2021 не было сильной инфляции, а доллар в среднем за год стоил даже дороже, чем в 2020.Не знаю, насколько можно доверять таблице зарплат с work.ua.По Харькову там тоже показывают самую низкую среднюю в июле 2022 - 12273 грн, а сейчас - 15885 грн.

Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків. Класні розрахунки, показують рівень освіти - податків з зарплатні ж ніхто не платить в Україні, квартира 12 куе? Я в Києві навіть паркомісця за стільки не бачив. Можливо гараж якийсь радянський без доків.

відкрий для себе олх та ворк.уа відкрий для себе олх та ворк.уа flyman

Повідомлень: 32137 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 15:37 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 В кожного свої знайомі. В мене вже ~20%, хто зміг виїхати "доглядати хворих родичів", продали житло в Україні і купили собі закордоном, переважно в Чехії. Ще 40% на "низькому старті" в очікуванні перемоги і відкриття кордону. 40% готові розглянути варіанти повернення родин додому, якщо в Україні буде робота і зарплати співставні з Європою і будуть гаратнтії не повторення війни.

Закордоном працює 100% знайомих (переважна більшість почала влаштовуватись на роботу десь влітку 2022 ). В кожного свої знайомі. В мене вже ~20%, хто зміг виїхати "доглядати хворих родичів", продали житло в Україні і купили собі закордоном, переважно в Чехії. Ще 40% на "низькому старті" в очікуванні перемоги і відкриття кордону. 40% готові розглянути варіанти повернення родин додому, якщо в Україні буде робота і зарплати співставні з Європою і будуть гаратнтії не повторення війни.Закордоном працює 100% знайомих (переважна більшість почала влаштовуватись на роботу десь влітку 2022 ).

Хвала Богу мене оточують справжні люди, а нє вот ето вот всьо. Хвала Богу мене оточують справжні люди, а нє вот ето вот всьо.

Макс, бросайте, у нас безработица и поэтому притарабань всё население выехавших с детьми обратно мы сразу проиграем войну. Недовольные должны быть ровным пластом по всему ЕС, США и Канаде. Макс, бросайте, у нас безработица и поэтому притарабань всё население выехавших с детьми обратно мы сразу проиграем войну. Недовольные должны быть ровным пластом по всему ЕС, США и Канаде.

До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки? До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки? airmax78 Повідомлень: 42495 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5211 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 15:41 airmax78 написав: До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки? До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает. Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает. stm

Повідомлень: 3984 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:15 stm написав: airmax78 написав: До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки? До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает. Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. Он ненавидит всё украинское и любит путина, но сидит он на социалочке в Германии, а не мутит воду в Украине имея гражданство. Меня это устраивает.

Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати. Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати. airmax78 Повідомлень: 42495 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5211 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:28 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну.

Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде. Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде. Faceless

Модератор Повідомлень: 33585 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:32 Faceless написав: airmax78 написав: До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну.

Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде. Перші поселенці їхали просто жити, війни ще не було, але життя була настільки важке, що більша частина першої хвилі повернулася або поїхала деінде.

Якщо б так було, то в 1948му році проект "Ізраїль" наказав би довго жити. Якщо б так було, то в 1948му році проект "Ізраїль" наказав би довго жити. airmax78 Повідомлень: 42495 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5211 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:35 airmax78 написав: Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати. Таких ублюдків взагалі потрібно відстрілювати.

Сепаров Валер в Одессе тоже хватает, уверенна это не просто пламенные слова патриота Сепаров Валер в Одессе тоже хватает, уверенна это не просто пламенные слова патриота stm

Повідомлень: 3984 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:39 stm

прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы konstantin kirovograd

Повідомлень: 1238 З нами з: 20.01.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 16:59 konstantin kirovograd написав: stm

прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы прикол в том что в германии на социалке может сидеть любой вояка с днр или лнр или вдова мобика с условного донецк,так же и житель крыма не сдавший украинский паспорт.Все для немцов они-украинцы

Абсолютно и немцев я не виню. Где в Украине общая база розыска с фото, паспортами, кодами? Автоматом передаваемая в Интерпол? А орки отлично преследуют наших по такому принципу Маркив в пример, не единственный к сожалению. Говорят что даже Залужного преследовали. Почему им удается, а нам нет? Абсолютно и немцев я не виню. Где в Украине общая база розыска с фото, паспортами, кодами? Автоматом передаваемая в Интерпол? А орки отлично преследуют наших по такому принципу Маркив в пример, не единственный к сожалению. Говорят что даже Залужного преследовали. Почему им удается, а нам нет? stm

Повідомлень: 3984 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 17:05 airmax78 написав: ............

До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки? ............До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Не пишите о том, чего не понимаете.

В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности. Не пишите о том, чего не понимаете.В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности. ЛАД 2 Повідомлень: 25436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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