|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10
ЛАД написав: airmax78 написав:
............
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
Не пишите о том, чего не понимаете.
В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности.
Перша алія була ще наприкінці 19 століття. Їх було 4 до приходу до влади наистів в Німеччині. Перші хвилі переселень були буквально в "чисте поле" (точніше, пустелю), з дуже важкими умовами життя. І що найдивніше, вимагало побороти й релігійні перепони - деякі ортодокси й досі виступають проти існування держави Ізраїль.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33585
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 7808 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10
stm написав:
.............
Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. .......
"сепар Валера" это условно или имеете ввиду кого-то конкретно?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25436
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5089 раз.
- Подякували: 4734 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10
ЛАД написав: airmax78 написав:
............
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?
Не пишите о том, чего не понимаете.
В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности.
До Палестини євреї почали масово переїжджати задовго до холокосту. Цікавість в Україні до історії держави Ізраїль зараз легко пояснити, тому не треба видавати себе за Голду Мейєр.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42495
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5211 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|