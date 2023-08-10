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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:............
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Не пишите о том, чего не понимаете.
В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности.

Перша алія була ще наприкінці 19 століття. Їх було 4 до приходу до влади наистів в Німеччині. Перші хвилі переселень були буквально в "чисте поле" (точніше, пустелю), з дуже важкими умовами життя. І що найдивніше, вимагало побороти й релігійні перепони - деякі ортодокси й досі виступають проти існування держави Ізраїль.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10

  stm написав:.............
Да, сейчас сидит в Германии сепар Валера. .......

"сепар Валера" это условно или имеете ввиду кого-то конкретно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:10

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:............
До Ізраилю євреї їхали тупо в пустелю на війну. І нічого. Їхали. Незважаючи навіть на заборони про переїзд. А ми що - гірші? Народжені для комфорту та німецької/британської/... соціалочки?

Не пишите о том, чего не понимаете.
В Израиль евреи ехали "тупо в пустелю" после Холокоста. Надеясь получить родину, где на них не будут смотреть косо, выгонять при надобности, вводить черту оседлости и т.д. Не буду вдаваться в остальные подробности.

До Палестини євреї почали масово переїжджати задовго до холокосту. Цікавість в Україні до історії держави Ізраїль зараз легко пояснити, тому не треба видавати себе за Голду Мейєр.
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  #<1 ... 1082108310841085
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