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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:08
ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
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Shaman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:25
Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
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Bolt
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46
Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
"пряморукий" непьющий сварщик в Киеве 40к/мес без проблем при режиме работы 8/5
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47
кстати где антей69й с аудитором из "биг4"???
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:12
Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
з пошуку людей. Bolt
, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати
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Shaman
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