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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:08

  ЛАД написав:К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.

чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.

та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.

накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:25

  Shaman написав:
  ЛАД написав:К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.

чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.

та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.

накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.

чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.

та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.

накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

"пряморукий" непьющий сварщик в Киеве 40к/мес без проблем при режиме работы 8/5
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47

кстати где антей69й с аудитором из "биг4"???
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:12

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.

чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.

та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.

накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

з пошуку людей.

Bolt, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати 8)
Shaman
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  #<1 ... 1081108210831084
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