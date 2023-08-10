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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:08
ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
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Shaman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:25
Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
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Bolt
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46
Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
"пряморукий" непьющий сварщик в Киеве 40к/мес без проблем при режиме работы 8/5
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47
кстати где антей69й с аудитором из "биг4"???
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:12
Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав:
К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі
о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
з пошуку людей. Bolt
, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати
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Shaman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:46
Shaman
Везде и всегда есть работы/специальности, где платят хорошие зарплаты.
Но мы говорили о средних (а лучше бы о медианных, но таких данных у нас никогда не было и нет).
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ЛАД
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:17
Shaman написав: Bolt написав:
Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.
чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.
та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.
накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.
Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎
з пошуку людей. Bolt
, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати
[/quote]
Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь багато вакансій по пів року і більше висять😼
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:22
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