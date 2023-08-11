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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1081108210831084 Додано: Чет 10 сер, 2023 22:08 ЛАД написав: К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. К сожалению, мой вопрос ко зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.



чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.



та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.



накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Shaman

Повідомлень: 4012 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 22:25 Shaman написав: ЛАД написав: К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. К сожалению, мой вопрос ко зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.



чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.



та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.



накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Bolt Повідомлень: 2164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46 Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав: К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. К сожалению, мой вопрос ко зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.



чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.



та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.



накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

"пряморукий" непьющий сварщик в Киеве 40к/мес без проблем при режиме работы 8/5 "пряморукий" непьющий сварщик в Киеве 40к/мес без проблем при режиме работы 8/5 Прохожий Повідомлень: 13180 З нами з: 05.06.13 Подякував: 902 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 23:12 Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав: К сожалению, мой вопрос к Дюрі-Бачі о зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах. К сожалению, мой вопрос ко зарплате 600 долл на военной ветке удалили. Для Харькова сегодня это высокая зарплата. Подавляющее большинство вакансий - на 7-12 тыс. Интересно, как в других регионах.

Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.



чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.



та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.



накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

з пошуку людей.



Bolt, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати з пошуку людей., ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати Shaman

Повідомлень: 4012 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 сер, 2023 23:46 Shaman

Везде и всегда есть работы/специальности, где платят хорошие зарплаты.

Но мы говорили о средних (а лучше бы о медианных, но таких данных у нас никогда не было и нет). ЛАД 2 Повідомлень: 25436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5089 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:17 Shaman написав: Bolt написав: Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.



чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.



та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.



накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати. Львів - водії й зварювальники - 20 т грн - більшість навіть не розмовляє - 30 т грн - можуть обговорювати. може по факту буде й нижче, але все одно від 25 т грн.чому по факту може відрізняться? бо в більшості випадків зп залежить від кількості зробленої роботи.та й в Харкові такі спеціальності при роботі. й є оцінка що на означену зп у Львів не поїдуть роботати.накладає свій фактор робота воєнкомів - чимало випадків, що народ воліє сидіти дома й не світитися, аніж працювати.

Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

з пошуку людей.



Bolt, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати [/quote]

Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь багато вакансій по пів року і більше висять😼 з пошуку людей., ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати[/quote]Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь багато вакансій по пів року і більше висять😼 Bolt Повідомлень: 2164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:22 Re: Еміграція, заробітчанство https://dou.ua/lenta/articles/fire-move ... n-it-2023/



Так що Флай - в тренді Так що Флай - в тренді Faceless

Модератор Повідомлень: 33586 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 05:02 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎 Звідки такі данні? З Воркм. ЮА?!😎

з пошуку людей.



Bolt, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати з пошуку людей., ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати

Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь багато вакансій по пів року і більше висять😼 Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь

людей немає відповідної кваліфікації. бо 25 т грн - це з досвідом, а де його взяти з досвідом?



або специфічний досвід - хтось робить вигляд, що платить, хтось робить вигляд, що працює людей немає відповідної кваліфікації. бо 25 т грн - це з досвідом, а де його взяти з досвідом?або специфічний досвід - хтось робить вигляд, що платить, хтось робить вигляд, що працює Shaman

Повідомлень: 4012 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:10 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: з пошуку людей.



Bolt, ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати з пошуку людей., ви ж напевне можете зварювальником? при 11 годинній зміні чи при високій якості 8 годинній зміні - до 35 т грн можна набрати

Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь багато вакансій по пів року і більше висять😼 Та ну нафиг, здоров'я дорожче. Бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні вже півтора роки інженером останній хрін без солі доїдає. Десь недавно нарешті почали, щось там робити. Але декілька раз, трохи не попав під облаву ТЦК. Короче вирішив дома краще далі сидіти. А так ніби згідно Ворк. уа інж. - конструктор 25 кг але чомусь

людей немає відповідної кваліфікації. бо 25 т грн - це з досвідом, а де його взяти з досвідом?



або специфічний досвід - хтось робить вигляд, що платить, хтось робить вигляд, що працює людей немає відповідної кваліфікації. бо 25 т грн - це з досвідом, а де його взяти з досвідом?або специфічний досвід - хтось робить вигляд, що платить, хтось робить вигляд, що працює

Саме тому я шукаю роботу С ЗП 10 кг, а не 25.😎

А с досвідом по моїй спеціальності вони взагалі скоро не знайдуть. Саме тому я шукаю роботу С ЗП 10 кг, а не 25.😎А с досвідом по моїй спеціальності вони взагалі скоро не знайдуть. Bolt Повідомлень: 2164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:13 Faceless написав: https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/



Так що Флай - в тренді https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/Так що Флай - в тренді

Вихід на пенсію в 35 вже скільки років обговорюють, а приходять до того що краще жити в США чи Швейцарії ніж в Судані і краще бути багатим чим бідним.

На мою думку підходить тільки для стабільних країн золотого мільярду, і то, останні кинулись в соціалізм, і стараються забрати всі надлишки вище норми. Вихід на пенсію в 35 вже скільки років обговорюють, а приходять до того що краще жити в США чи Швейцарії ніж в Судані і краще бути багатим чим бідним.На мою думку підходить тільки для стабільних країн золотого мільярду, і то, останні кинулись в соціалізм, і стараються забрати всі надлишки вище норми. BIGor

Повідомлень: 8051 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1081108210831084 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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