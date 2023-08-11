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#<1 ... 1082108310841085 Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33

https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму. Bolt Повідомлень: 2166 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:50 Bolt написав: Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.

https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.

Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум. Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум. Gastarbaiter Повідомлень: 2718 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:09 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.

https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.

Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум. Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум.

Ну фиг на следующей неделе на два ярда. 😏А на послеследующей на пол ярда. А в среднем неплохо так получается. Ну фиг на следующей неделе на два ярда. 😏А на послеследующей на пол ярда. А в среднем неплохо так получается. Bolt Повідомлень: 2166 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:37 Faceless написав: https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/



Так що Флай - в тренді https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/Так що Флай - в тренді

Очень опасная концепция.

Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам.

Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.

Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.

Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости.

Риск помереть от скуки тоже крайне велик



Надо искать дело по душе, а не возможности безделья.

В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов Очень опасная концепция.Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам.Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости.Риск помереть от скуки тоже крайне великНадо искать дело по душе, а не возможности безделья.В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7063 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5996 раз. Подякували: 19492 раз. Профіль 101 53 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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